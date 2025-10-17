منة شلبي: تكريمي بمهرجان الجونة دفعة قوية.. وإحساسي بوصلتي في اختيار الأدوار

عبرت النجمة منة شلبي عن سعادتها بتكريمها بجائزة الإنجاز الإبداعي من مهرجان الجونة السينمائي، مشيرة إلى أنها شعرت بالخوف والتقدير بعد تكريمها بالجائزة قائلة: “التقدير أهم حاجة في الموضوع ودفعة كبيرة جدا ورسالة إنك متقدر ومتشاف كويس وخطواتك مؤثرة”.

منة شلبي

وأضافت منة شلبي خلال الجلسة الحوارية التي يعقدها مهرجان الجونة السينمائي حاليا: “أوقات بختار أدوار غلط ولا أوفق في الاختيار.. ممكن اعتذر عن المشاركة في حاجة وتطلع كويسة وتنجح جدا.. مش لازم البطل هو اللي يشيل العمل لكن لما العمل يتعمل ويطلع ناجح دا نجاح لصناعه كلهم”.

وعن اختيارها لأدوارها المختلفة أردفت أن ما يجعلها تختار عملا دون الاختيار هو احساسها بالشخصية والدور، قائلة: “أصعب حاجة بالنسبة لي هو انك تشوف مشوار الشخصية كله وأبعادها”.

تكريم منة شلبي

وكرم مهرجان الجونة السينمائي مساء أمس الخميس، النجمة منة شلبي بجائزة الإنجاز الإبداعي، وسط حفاوة كبيرة من النجوم وصناع السينما في مصر والعالم.

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي هو منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًا قويًا.

ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.