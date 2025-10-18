الأحد 19 أكتوبر 2025
القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب تعقد جلسات التصوير الرسمية للمرشحين

تصوير رسمي لمرشحي
تصوير رسمي لمرشحي القائمة الوطنية

شهد مقر تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب 2025، في التجمع الخامس، إجراء التصوير الرسمي استعدادا للدعاية الانتخابية.

 

تصوير رسمي لمرشحي القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب 

وتم التصوير لمرشحي 14 محافظة، وهي المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، المقرر لها أن تنطلق الشهر المقبل.

الالتزام بزي موحد في التصوير 

وتم توجيه المرشحين بالالتزام بارتداء بدلة سوداء مع قميص أبيض ورابطة عنق "جرافتة" حمراء بالنسبة للمرشحين من الرجال.

أما المرشحات من السيدات في القائمة الوطنية من أجل مصر، بدلة سوداء وغطاء شعر أحمر للمحجبات، وسكارف أحمر لغير المحجبات.

وقال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات مجلس النواب ستُجرى على مرحلتين، موضحًا أن المرحلة الأولى تشمل محافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح. 

وتبدأ الدعاية الانتخابية لتلك المرحلة يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر، على أن يكون الصمت الانتخابي في 6 نوفمبر.

