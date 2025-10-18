القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب تعقد جلسات التصوير الرسمية للمرشحين

شهد مقر تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب 2025، في التجمع الخامس، إجراء التصوير الرسمي استعدادا للدعاية الانتخابية.

تصوير رسمي لمرشحي القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب

وتم التصوير لمرشحي 14 محافظة، وهي المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، المقرر لها أن تنطلق الشهر المقبل.

الالتزام بزي موحد في التصوير

وتم توجيه المرشحين بالالتزام بارتداء بدلة سوداء مع قميص أبيض ورابطة عنق "جرافتة" حمراء بالنسبة للمرشحين من الرجال.

أما المرشحات من السيدات في القائمة الوطنية من أجل مصر، بدلة سوداء وغطاء شعر أحمر للمحجبات، وسكارف أحمر لغير المحجبات.

وقال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات مجلس النواب ستُجرى على مرحلتين، موضحًا أن المرحلة الأولى تشمل محافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

وتبدأ الدعاية الانتخابية لتلك المرحلة يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر، على أن يكون الصمت الانتخابي في 6 نوفمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.