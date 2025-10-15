الخميس 16 أكتوبر 2025
أسماء مرشحي القائمة الوطنية بالقاهرة ومحافظات شمال ووسط الدلتا

كشفت مصادر سياسية عن أسماء المرشحين ضمن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب عن قطاع محافظة القاهرة ومحافظات شمال ووسط الدلتا، التى تم التقدم بها صباح اليوم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وجاءت الأسماء على النحو التالي:

 

1000159421
1000159421
1000159422
1000159422
1000159425
1000159425
1000159418
1000159418
1000159419
1000159419
1000159420
1000159420

 

وتضمنت القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب عن محافظة القاهرة ووسط الدلتا اسما قضائيا بارزا وهو المستشار محمد عيد محمد محجوب، رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق، رئيس محكمة النقض، مرشحا عن محافظة القاهرة مستقلا.

المستشار محمد محجوب وجه قضائي بارز في انتخابات النواب 

ويعد المستشار محمد محجوب، أحد أبرز الأسماء القضائية في أسماء المرشحين في انتخابات مجلس النواب، لاسيما بعدما خلت القوائم من اسم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس الحالي، على الرغم من قيامه بإجراء الكشف الطبي.

