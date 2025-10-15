أسماء مرشحي القائمة الوطنية بالقاهرة ومحافظات شمال ووسط الدلتا

كشفت مصادر سياسية عن أسماء المرشحين ضمن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب عن قطاع محافظة القاهرة ومحافظات شمال ووسط الدلتا، التى تم التقدم بها صباح اليوم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وجاءت الأسماء على النحو التالي:

1000159421 1000159422 1000159425 1000159418 1000159419 1000159420

وتضمنت القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب عن محافظة القاهرة ووسط الدلتا اسما قضائيا بارزا وهو المستشار محمد عيد محمد محجوب، رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق، رئيس محكمة النقض، مرشحا عن محافظة القاهرة مستقلا.

المستشار محمد محجوب وجه قضائي بارز في انتخابات النواب

ويعد المستشار محمد محجوب، أحد أبرز الأسماء القضائية في أسماء المرشحين في انتخابات مجلس النواب، لاسيما بعدما خلت القوائم من اسم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس الحالي، على الرغم من قيامه بإجراء الكشف الطبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.