الدوري المصري، تعادل الإسماعيلي وحرس الحدود 1-1 في الشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي أمام حرس الحدود بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

هدف التقدم لصالح حرس الحدود سجله اللاعب ابراهيم عبد الحكيم في الدقيقة 16، ثم تعادل الإسماعيلي في الدقيقة 45 عن طريق عبدالله محمد

أعلن ميلود حمدي المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، تشكيلة فريقه لمواجهة حرس الحدود،

تشكيل الإسماعيلي أمام حرس الحدود

دخل الإسماعيلي مباراته أمام حرس الحدود بتشكيل مكون من:

محمد عمار - عبدالله جمال - محمد نصر - عبدالله محمد - عبد الرحمن الدح - محمد خطاري - محمد سمير كونتا - إريك تراوري - على الملواني - خالد النبريصي.

تشكيل الإسماعيلي أمام حرس الحدود، فيتو

الإسماعيلي يسعى لعبور النفق المظلم

ويسعى الإسماعيلي لتحقيق الفوز والخروج من النفق المظلم في مسابقة الدوري المصري بعدما خاض الفريق 10 مباريات في الدوري، حقق خلالها فوزًا وحيدًا وتعادلًا مقابل 8 هزائم، وسجل هدفين فقط، حملا توقيع اللاعب محمد عمار.

وتلقى الإسماعيلى 6 هزائم متتالية، جعلته مهددًا بالدخول فى دوامة الهبوط مبكرًا، بدأها بالخسارة أمام غزل المحلة 3 /0 ثم الخسارة من زد 0-1، ثم الهزيمة أمام الزمالك 0-2، ثم الهزيمة أمام إنبى 0-1، ثم البنك الأهلى 1-2، وأخيرا أمام سموحة 0-2.

موقف الإسماعيلي وحرس الحدود بالدوري

ويتواجد اﻹسماعيلي في المركز 21 الدوري المصري، برصيد 4 نقاط، بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز 15 برصيد 11 نقطة.

حكام مباراة الإسماعيلي ضد حرس الحدود

يدير لقاء الإسماعيلي أمام حرس الحدود طاقم حكام مكون من إبراهيم محمد (حكمًا للساحة)، عماد فرج ومحمود دين(مساعدين)، أحمد ناجي (حكمًا رابعًا)، الدولي محمود عاشور ومحمد عزازي (تقنية الفيديو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.