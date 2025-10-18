الأحد 19 أكتوبر 2025
رياضة

تشكيل الإسماعيلي أمام حرس الحدود في الدوري المصري

فريق الإسماعيلي،
فريق الإسماعيلي، فيتو

الدوري المصري، أعلن ميلود حمدي المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، تشكيلة فريقه لمواجهة حرس الحدود، في اللقاء الذي ينطلق على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

 

تشكيل الإسماعيلي أمام حرس الحدود

يدخل الإسماعيلي مباراته أمام حرس الحدود بتشكيل مكون من:

محمد عمار - عبدالله جمال - محمد نصر - عبدالله محمد - عبد الرحمن الدح - محمد خطاري - محمد سمير كونتا - إريك تراوري - على الملواني - خالد النبريصي.

تشكيل الإسماعيلي أمام حرس الحدود، فيتو
تشكيل الإسماعيلي أمام حرس الحدود، فيتو

الإسماعيلي يسعى لعبور النفق المظلم

ويسعى الإسماعيلي لتحقيق الفوز والخروج من النفق المظلم في مسابقة الدوري المصري بعدما خاض الفريق 10 مباريات في الدوري، حقق خلالها فوزًا وحيدًا وتعادلًا مقابل 8 هزائم، وسجل هدفين فقط، حملا توقيع اللاعب محمد عمار.

وتلقى الإسماعيلى 6 هزائم متتالية، جعلته مهددًا بالدخول فى دوامة الهبوط مبكرًا، بدأها بالخسارة أمام غزل المحلة 3 /0 ثم الخسارة من زد 0-1، ثم الهزيمة أمام الزمالك 0-2، ثم الهزيمة أمام إنبى 0-1، ثم البنك الأهلى 1-2، وأخيرا أمام سموحة 0-2.

 

موقف الإسماعيلي وحرس الحدود بالدوري

ويتواجد اﻹسماعيلي في المركز 21 الدوري المصري، برصيد 4 نقاط،  بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز 15 برصيد 11 نقطة.

حكام مباراة الإسماعيلي ضد حرس الحدود

 يدير لقاء الإسماعيلي أمام حرس الحدود طاقم حكام مكون من إبراهيم محمد (حكمًا للساحة)، عماد فرج ومحمود دين(مساعدين)، أحمد ناجي (حكمًا رابعًا)، الدولي محمود عاشور ومحمد عزازي (تقنية الفيديو).

