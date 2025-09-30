الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط نصف طن دقيق مدعم قبل تهريبه الى السوق السوداء في الإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه

شنت مديرية تموين الإسكندرية حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

استئصال ورم يزن 7 كيلو من قولون مريض بمستشفى الفيوم العام

تطبيق الحد الأدني للأجور، سعد شلبي يكشف تفاصيل الهيكلة الإدارية والمالية بالأهلي

 يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية

وتعليمات مشددة من المهندس جمال عمار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية
      
حيث قامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة الدكتور عبد الله على عثمان مدير الإدارة وأحمد شكرى ومحمود راشد مفتشى الادارة بحملات تموينية.

 

 و التى أسفرت عن ضبط تروسيكل بتجميع ١٠ شكاير دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم  بهدف تهريبها للسوق السوداء، وتحرير محضرين تصرف في ١١٥ شيكارة دقيق بلدي تموينى، وتحرير محضر حيازة  ٣٧٠ علبة سجائر مجهولة المصدر، وتحرير ١١ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

 

تموين الإسكندرية الاسكندرية وزير التموين الفريق أحمد خالد

