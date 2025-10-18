الدوري الإنجليزي، أرسنال يفشل في هز شباك فولهام بالشوط الأول

الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول من مواجهة أرسنال وفولهام، بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "كرافن كوتيج"، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر أرسنال على مجريات الأمور مع الدقائق الأولى، من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبيه في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى المنافس، فيما اعتمد فولهام على التسديدات من خارج منطقة الجزاء، لتمر الدقائق دون خطورة حقيقية وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تشكيل أرسنال أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل أرسنال أمام فولهام في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، كالافوري

خط الوسط: رايس، زوبيميندي، إيزي

خط الهجوم: ساكا، تروسارد، جيوكيريس

تشكيل فولهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

فيما ضم تشكيل فولهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي كلا من:

حراسة المرمى: بيرد لينو

خط الدفاع: سيسينيون، كوينكا، يواكيم أندرسون، كاستاني

وسط الملعب: بيرج، كايرني، جوشوا كينج

خط الهجوم: هاري ويلسون، إيووبي، راؤول خيمينيز

ترتيب أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي

ويدخل أرسنال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على ليفربول قبل فترة التوقف الدولي، إذ يتصدر الفريق جدول البريميرليج برصيد 16 نقطة من سبع مباريات، بعدما حقق خمسة انتصارات وتعادلًا واحدًا مقابل خسارة واحدة، مسجلًا 14 هدفًا واستقبل 3 فقط، ليملك ثاني أقوى هجوم وأفضل دفاع في المسابقة بعد مانشستر سيتي.

في المقابل، يطمح فولهام إلى استعادة توازنه بعد خسارته في آخر جولتين بنتيجة 3-1 أمام كل من أستون فيلا وبورنموث، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام متصدر الدوري، خصوصًا وأنه لم يتذوق طعم الهزيمة على ملعبه هذا الموسم، جامعًا سبع نقاط من ثلاث مباريات في "كرافن كوتيدج". ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع عشر بفارق أربع نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

وتلقى نادي آرسنال الإنجليزي ضربة موجعة جديدة، بعد أن كشف طبيب سابق في منتخب النرويج، أن إصابة قائد الفريق اللندني مارتن أوديجارد، قد تُبعده عن الملاعب لفترة طويلة، في تطور قد يمثل كارثة للمدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، في هذه المرحلة المهمة من الموسم.

تفاصيل إصابة أوديجارد

النجم النرويجي البالغ من العمر 26 عاما، أُجبر على مغادرة مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد في الدقيقة الثلاثين، بعد اصطدام قوي بالركبة مع اللاعب كرايسنسيو سامرفيل، ليغادر الملعب وهو يرتدي دعامة واقية على ركبته اليسرى، وسط علامات واضحة على الألم والقلق.

وبحسب التقارير، أظهرت الفحوصات اللاحقة، وتحديدًا الرنين المغناطيسي، أن أوديجارد يعاني من تمزق في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى، وهي إصابة تختلف في خطورتها ومدتها حسب درجة التمزق.

إلا أن آرسنال لم يُصدر بيانًا رسميًا يوضح المدة المتوقعة للغياب، مكتفيا بالتأكيد على أن اللاعب سيخضع لمزيد من التقييم الطبي خلال الأيام المقبلة.

مدة غياب أوديجارد المحتملة

لكن الطبيب لارس إنجيبريتسن، الذي عمل سابقا مع منتخب النرويج، تحدث لصحيفة "داجبلاديت" قائلا: "ليست لدي تفاصيل دقيقة حول ما أظهره الرنين المغناطيسي، لكن استنادا إلى مقطع الفيديو الخاص بالإصابة، يبدو أنها إصابة في الرباط الجانبي للركبة".

وأضاف: "إذا كان الأمر كذلك، فإن أوديجارد مهدد بالغياب لمدة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع، لكن المدة تعتمد على حجم التمزق، كما أنه من المحتمل أن تكون الإصابة أكثر خطورة، وربما تمتد إلى الأربطة الصليبية، وفي تلك الحالة ستكون فترة الغياب أطول بكثير".

أوديجارد القلب النابض لفريق آرسنال ومعشوق الجماهير

هذه التصريحات أثارت حالة من القلق في صفوف جماهير "المدفعجية"، خاصة أن أوديجارد يُعتبر القلب النابض لخط الوسط الهجومي في منظومة أرتيتا، وأحد أهم صُنّاع اللعب في الدوري الإنجليزي خلال العامين الأخيرين.

الإصابة الجديدة جاءت لتضاف إلى سلسلة من المشاكل البدنية التي لاحقت أوديجارد منذ انطلاق الموسم، فقد أصبح اللاعب أول من يسجل رقما سلبيا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن تم استبداله قبل نهاية الشوط الأول في 3 مباريات متتالية، أمام نوتنجهام فورست، ليدز يونايتد، وأخيرا وست هام.

المرتان الأوليان كانتا بسبب إصابة في الكتف ظل يعاني منها لأسابيع، والآن جاءت إصابة الركبة لتجعل موسمه في خطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.