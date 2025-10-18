التعليم العالي: ثلث تمويل البحث العلمي موجه لابتكارات الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور شريف كشك مساعد وزير التعليم العالي للحوكمة الذكية، إن وزارة التعليم العالي اتبعت تنفيذ عدد من الإجراءات لدعم الابتكار في الذكاء الاصطناعي.

وأضاف خلال جلسة حول النظام المؤسسي لابتكارات الذكاء الاصطناعي، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، أن عدد الطلاب الملتحقين بكليات الحاسبات طبعا والذكاء الاصطناعي يزيد سنويا بمعدل كبير جدا.

وأوضح أن عدد الطلاب في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي منذ 4 سنوات كان 15 ألف طالب، وهذا العام وصل العدد إلى 50 ألف طالب.

ولفت مساعد وزير التعليم العالي إلى أن أهم عناصر الذكاء الاصطناعي في الجامعات يكمن في المواهب، لذلك تعمل الوزارة على تطوير كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

ونبه إلى أن وزارة التعليم العالي تتبنى سياسة دعم دعم المواهب في الذكاء الاصطناعي، وتدريب أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم بالتعاون مع شركات عالمية.

إجراءات وزارة التعليم العالي لدعم الابتكار في الذكاء الاصطناعي

وأوضح كشك أن عضو هيئة التدريس يحتاج لان يكون لديه مشروعات بحثية تمس الصناعة، لافتا إلى أن الوزارة توجه ثلث تمويل البحث العلمي لمشاريع بحثية في الذكاء الصناعي في الطب والزراعة.

وأشار إلى أنه من ضمن الإجراءات التي تتبعها الوزارة لدعم الذكاء الاصطناعي، زيادة البنية التحتية للمعلوماتية لإنتاج البحث العلمي المطلوب، ووضعتها تحت تصرف الباحثين، بالإضافة إلى دعم مراكز الابتكار بالجامعات.

وكشف كشك أن التغير في احتياجات سوق العمل سيظل قائما، لكنه يتوقف على قدرتنا على التكيف معها، مشيرا إلى أن 50% من وظائف اليوم ستندثر اذا لم تتطور.

وقال إن وزارة التعليم العالي تواجه التغير في طبيعة الطلاب في الجامعات والتغير في سوق العمل.

فعاليات المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي

وانطلقت اليوم السبت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة.

وشهدت الفعاليات جلسة وزارية رفيعة المستوى بعنوان: "استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر" تديرها ا.د.هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، وبمشاركة ا.د.خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية، وا.د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وم.محمد جبران وزير العمل، تليها جلسة نقاشية ثانية بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي في التنمية الوطنية" تديرها ا.د.هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، بمشاركة نخبة من الخبراء تضم د.أشرف العربي ود.أحمد درويش وم.غادة لبيب ود.أحمد فكري عبد الوهاب وا.إسلام ذكري.

