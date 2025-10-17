منها أسعار الوقود، عوامل تساهم في زيادة قيمة تذكرة الطيران

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى.

زيادة أسعار البنزين

وأكدت الوزارة في بيان رسمي اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الموافق 17 / 10/ 2025 زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك على النحو التالي:

بــــــــــــــــنزين 95 21 جنيهًا / لتر بدلًا من 19 جنيهًا / لتر

بــــــــــــــــنزين 92 19.25 جنيه / لتر بدلًا من 17.25 جنيه / لتر

بــــــــــــــــنزين 80 17.75 جنيه / لتر بدلًا من 15.75 جنيه / لتر

سعر السولار اليوم

الســـــــــــــــــــولار 17.5 جنيه / لتر بدلًا من 15.5 جنيه / لتر

غاز تموين السيارات 10 جنيهات / م3 بدلًا من 7 جنيهات / م3

وترتفع أسعار تذاكر الطيران بين الحين والآخر، ويرتبط ارتفاع أسعار تذاكر السفر بعدة عوامل تؤثر في قيمة التذكرة بشكل مباشر، وتجبر شركات الطيران لرفع أسعار تذاكر السفر، وهناك متغيرات ثابتة وأخرى متغيرة يتحدد عليها سعر التذكرة.

تغير أسعار الوقود

وأوضح مصدر باحدي شركات الطيران، أن شركات الطيران تضطر إلى زيادة سعر تذكرة السفر في حالة زيادة أسعار الوقود العالمية، حيث إن تحديد سعر التذكرة مرتبط بأسعار الوقود على النطاق العالمي، وأي زيادة على أسعار الوقود عالميًّا يصحبها زيادة في أسعار تذاكر السفر نتيجة لزيادة الخدمات المقدمة للمسافر من معدات تشغيل وخدمات أرضية وغيرها تستخدم الوقود.

ارتفاع أسعار الدولار

وتحريك سعر الدولار يترتب عليه ارتفاع على التوالي في أسعار تذاكر الطيران التي ترتبط بشكل مباشرة بسعر الدولار المتداول، حيث إن أي زيادة في الدولار تؤثر بشكل مباشر في سعر تذكرة السفر، لأن كل الخدمات التي تقدم للطائرة من وقود وخدمات أرضية وغيرها بالدولار.

