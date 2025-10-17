الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

منها أسعار الوقود، عوامل تساهم في زيادة قيمة تذكرة الطيران

تذاكر الطيران، فيتو
تذاكر الطيران، فيتو

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى.

زيادة أسعار البنزين

وأكدت الوزارة في بيان رسمي اعتبارًا من الساعة  السادسة  صباح اليوم الموافق 17 / 10/ 2025  زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك على النحو التالي:

بــــــــــــــــنزين 95    21  جنيهًا / لتر بدلًا من    19    جنيهًا / لتر

بــــــــــــــــنزين 92    19.25   جنيه / لتر بدلًا من    17.25  جنيه / لتر

بــــــــــــــــنزين 80    17.75   جنيه / لتر  بدلًا من      15.75    جنيه / لتر 

سعر السولار اليوم

الســـــــــــــــــــولار     17.5  جنيه / لتر بدلًا من       15.5   جنيه / لتر 

غاز تموين السيارات   10  جنيهات / م3   بدلًا من  7  جنيهات / م3

وترتفع أسعار تذاكر الطيران بين الحين والآخر، ويرتبط ارتفاع أسعار تذاكر السفر بعدة عوامل تؤثر في قيمة التذكرة بشكل مباشر، وتجبر شركات الطيران لرفع أسعار تذاكر السفر، وهناك متغيرات ثابتة وأخرى متغيرة يتحدد عليها سعر التذكرة.

تغير أسعار الوقود

وأوضح مصدر باحدي شركات الطيران، أن شركات الطيران تضطر إلى زيادة سعر تذكرة السفر في حالة زيادة أسعار الوقود العالمية، حيث إن تحديد سعر التذكرة مرتبط بأسعار الوقود على النطاق العالمي، وأي زيادة على أسعار الوقود عالميًّا يصحبها زيادة في أسعار تذاكر السفر نتيجة لزيادة الخدمات المقدمة للمسافر من معدات تشغيل وخدمات أرضية وغيرها تستخدم الوقود.

ارتفاع أسعار الدولار

وتحريك سعر الدولار يترتب عليه ارتفاع على التوالي في أسعار تذاكر الطيران التي ترتبط بشكل مباشرة بسعر الدولار المتداول، حيث إن أي زيادة في الدولار تؤثر بشكل مباشر في سعر تذكرة السفر، لأن كل الخدمات التي تقدم للطائرة من وقود وخدمات أرضية وغيرها بالدولار.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار المنتجات البترولية اسعار البنزين السولار اليوم المنتجات البترولية تذاكر الطيران تذكرة السفر تذكرة الطيران

مواد متعلقة

معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل وفدًا صينيًا لتعزيز الشراكة

انطلاق النسخة الأكبر من ملتقى الأسبوع التوظيفي لجامعة عين شمس 2025

التعليم العالي: توقيع 42 اتفاقية بين الجامعات المصرية والفرنسية

صندوق تطوير التعليم: مصر الثانية عالميًا في التدريب التكنولوجي

تفاصيل برنامج الحماية الاجتماعية لطلاب كلية التجارة جامعة عين شمس

كلية التجارة بجامعة عين شمس تستقبل وفدًا من جامعة بواتييه الفرنسية لتعزيز آفاق التعاون

سامح الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية وطنية واستراتيجية وزارة الطيران

جامعة عين شمس تعلن فتح باب الترشح لجوائز الجامعة الخاصة للأفراد لعام 2025

الأكثر قراءة

بشرى وعبير صبري أول الحضور، توافد النجوم على ريد كاربت فيلم عيد ميلاد سعيد بالجونة (فيديو)

من 5 إلى 225 جنيهًا، 13 عامًا من الارتفاع في سعر أنبوبة البوتاجاز

من قصص القرآن الكريم، لماذا قالت اليهود إن "عزيرا" ابن الله؟!

الوطنية للانتخابات تتيح للناخبين تغيير مقر التصويت أو جمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة

توروب: الأهلي جاء إلى بوروندي من أجل الفوز، وأعرف الكثير عن إيجل نوار (فيديو)

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

منتخب مصر يفوز على غانا في ختام الدور الأول لكأس أفريقيا للهوكي

رسميًّا، رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 225 جنيهًا للمنازل و450 للتجاري

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، بيراميدز مع نهضة بركان.. الأهلي والاتحاد السكندري.. ليفربول ضد فرانكفورت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

دعاء الجمعة الأخيرة من ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية