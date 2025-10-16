الإسماعيلي يعلن فتح باب التبرعات للأعضاء والمشجعين لحل الأزمة المالية وإيقاف القيد

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، الموافقة رسميا على فتح باب التبرعات لجماهير وأعضاء النادي من أجل الخروج من الأزمات المادية وحل أزمة إيقاف القيد.

ويُعاني النادي الإسماعيلي من أزمات مادية بالإضافة إلى إيقاف القيد النادي لثلاث فترات من قبل المحكمة الرياضية كاس، لعدم سداد المستحقات المتأخرة لبعض لاعبيه السابقين، على رأسهم فراس شواط وجان موريل وكارميلو.

بيان نادي الإسماعيلي

وقال الإسماعيلي في بيان نشر على الصفحة الرسمية للنادي: “يثمن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الدور الفعال الذي تقوم به الجمعية العمومية للنادي وكذلك جماهيره في كل مكان ويؤكد المجلس أنه يفتح أبوابه أمام الجميع للتكاتف حول مستقبل النادي الإسماعيلي في مظاهرة حب لكيان عريق يعشقه الجميع بمختلف انتمائاته”.

وأكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ترحيبه الكامل بالمبادرة التي أطلقت من قبل بعض أعضاء النادي مؤخرًا تحت مسمى لجنة إدارة أزمات النادى الإسماعيلي والتي تستهدف إعلاء مصلحة النادي فوق أي اعتبارات وخلافات شخصية موجها الدعوة للقائمين عليها للاجتماع غدا الجمعة لتشكيل اللجنة ووضع أسس عملها طبقا للقانون رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته وقانون 171 لسنة 2025.

واختتم الإسماعيلي بيانه: “وجه مجلس إدارة النادي بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لكل محبي وعشاق الإسماعيلي من أجل مساندة النادي في هذه المرحلة الصعبة، مؤكدًا أنه سيتم فتح الحساب الخاص بسداد الغرامات بشكل فوري، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة واللجنة المختصة في هذا الشأن، وسيقوم مجلس النادي ومحبيه بضخ المساهمات المالية اللازمة لإنهاء أزمة القيد وسداد الغرامات، والجميع سيكون يدًا واحدة في إعادة بناء النادي، ووضعه على الطريق الصحيح للعودة من جديد إلى أمجاد الدراويش”.

الإسماعيلي يعلن عن تغييرات جديدة في الجهاز الفني للفريق

من ناحية أخرى، أجرى ميلود حمدي، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، تعديلات جديدة على الجهاز الفني للفريق، شملت الاستغناء عن حمادي صغير المدرب العام وويليام شمييدت مدرب الأحمال.

وقرر المدير الفني إسناد المهام إلى عبد الله الشحات ومحمد أيمن، اللذين يتوليان الأدوار الفنية والتدريبية ضمن الطاقم استعدادًا للمرحلة المقبلة من الدوري.

وتلقى الدراويش الخسارة الثامنة أمام سموحة 2-0 في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

كما يعد فريق غزل المحلة الأكثر تحقيقا للتعادل في الدوري المصري الممتاز بـ8 مباريات عقب تعادله مع الزمالك في الجولة العاشرة بهدف لكل منهما.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة العاشرة

1- المصري 18 نقطة (10 مباريات)

2- الزمالك 18 نقطة (10 مباريات)

3- الأهلي 18 نقطة (9 مباريات)

4- سيراميكا كليوباترا 17 نقطة (9 مباريات)

5- إنبي 17 نقطة (10 مباريات)

6- وادي دجلة 16 نقطة (10 مباريات)

7- بيراميدز 14 نقطة (7 مباريات)

8- سموحة 14 نقطة (9 مباريات)

9- بتروجيت 14 نقطة (9 مباريات)

10- الجونة 12 نقطة (9 مباريات)

11- زد 12 نقطة (10 مباريات)

12- مودرن سبورت 12 نقطة (9 مباريات)

13- البنك الأهلي 11 نقطة (9 مباريات)

14- غزل المحلة 11 نقطة (10 مباريات)

15- حرس الحدود 11 نقطة (9 مباريات)

16- الجيش 9 نقاط (10 مباريات)

17- الاتحاد 8 نقاط (9 مباريات)

18- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط (9 مباريات)

19- فاركو 6 نقاط (9 مباريات)

20- المقاولون العرب 5 نقاط (10 مباريات)

21- الإسماعيلي 4 نقاط (10 مباريات)

