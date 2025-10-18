دراما الخريف، ارتفاع جديد بدرجات وأسوان تسجل 40، رياح بهذه المناطق وسحب تغطي السماء، وتحذير من ارتفاع مقلق في الأمواج

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

كما توقعت أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد وسيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من شبورة مائية على مناطق من شمال الصعيد على القاهرة الكبرى وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية بدأت في الرابعة فجرًا وتنتهي الثامنة صباحًا.



سحب منخفضة على الشمال

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء تحجب أشعة الشمس قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد يعمل على تلطيف الأجواء في فترات الليل وأثناء الظل.

تحذير من الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على مناطق من خليج السويس والبحر والأحمر وسرعة الرياح من 40 إلى 60 كم / ساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.



درجات الحرارة اليوم السبت

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 29

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 30

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 18 و درجة الحرارة العظمى 30

بنها: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 29

الإسكندرية:درجة الحرارة: 18 ودرجة الحرارة العظمى 28

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 28

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 28

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 16 و درجة الحرارة العظمى 30

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 26

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 29

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 30

السويس: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى: 29

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 33

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 33

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 35

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 39

أسوان: درجة الحرارة 24 ودرجة الحرارة العظمى 40

