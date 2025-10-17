السبت 18 أكتوبر 2025
الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، ويسود طقس خريفى معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  على  السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة فى أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  28

درجة الحرارة الصغرى: 19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 22
