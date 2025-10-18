اصابة مزارع بطلق ناري فى ظروف غامصة بقنا

السبت 18 أكتوبر 2025
أصيب مزارع بطلق ناري، اليوم السبت، في ظروف غامضة داخل قرية السمطا، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الوافعة

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بإصابة مزارع بطلق ناري داخل قرية السمطا، التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة أ.ع.س، يبلغ من العمر 40 عامًا، بطلق ناري في ظروف غامضة داخل قرية السمطا مركز دشنا، تم نقله إلى مستشفى قنا العام تحت الملاحظة الطبية.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

