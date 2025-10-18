اصابة مزارع بطلق ناري فى ظروف غامصة بقنا

أصيب مزارع بطلق ناري، اليوم السبت، في ظروف غامضة داخل قرية السمطا، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الوافعة

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بإصابة مزارع بطلق ناري داخل قرية السمطا، التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة أ.ع.س، يبلغ من العمر 40 عامًا، بطلق ناري في ظروف غامضة داخل قرية السمطا مركز دشنا، تم نقله إلى مستشفى قنا العام تحت الملاحظة الطبية.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.