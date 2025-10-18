شيرين رضا: الذكاء الاصطناعي ممكن ياخد مكاني.. ساعتها هقعد في البيت وأكسب فلوس (فيديو)

تحدثت الفنانة شيرين رضا عن مشروع "سينما تك" الذي تنظمه شركة جيميناي أفريقيا بهدف الاستفادة من التكنولوجيا في عالم صناعة السينما، مشيرة إلى أنه يعد فرصة عظيمة للشبابK لتقديم أفكارهم للمنتجين والمخرجين المتواجدين في هذه الفعاليات.

شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

وأضافت شيرين رضا في تصريحات صحفية اليوم السبت على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي: "آه ممكن الذكاء الاصطناعي ياخد دوري.. وانا هقعد في البيت اخد الفلوس والذكاء الاصطناعي هو يمثل لأنه ميقدروش يستعملوا شكلي غير لو أنا وافقت".

وعن معرض 50 سنة يسرا تابعت شيرين رضا: "يسرا أنا أعرفها من وأنا صغيرة جدا وهي في حياتي..قلبها طيب اوي".

وكذلك تحدثت شيرين رضا عن تكريم الفنانة منة شلبي بجائزة الإنجاز الإبداعي قائلة: "منة شلبي ممثلة شاطرة وعارفة هي بتعمل إيه وبتذاكر كويس اوي، وتندمج مع الدور اللي بتعمله بتبقى هي الدور نفسه.. تكريم تستاهله بقالها كتير اوي لأنها امتعتنا كتير".

وعن عمل لم تقدمه وترغب في تقديمه مستقبلا ردت شيرين رضا قائلة: "هتلر".

مهرجان الجونة السينمائي 2025

مهرجان الجونة السينمائي، وتحت شعار “سينما من أجل الإنسانية” يعد منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًّا قويًّا.

وتضم دورة هذا العام أكثر من 80 فيلمًا استثنائيًّا، تتراوح بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، وقد اختيرت جميعها لقيمتها الفنية، ويقدم المهرجان جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 230,000 دولار أمريكي.

إلى جانب جوائز تقديرية خاصة مثل جائزة الجمهور لسينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء، التي تُسلط الضوء على الأفلام التي تُناصر القضايا الإنسانية والتوعية البيئية.

