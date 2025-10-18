من منصة القضاء إلى رئاسة مجلس الشيوخ، من هو المستشار عصام فريد؟

من قاعات المحاكم إلى قبة البرلمان، يبرز اسم المستشار عصام فريد كأحد أبرز الشخصيات القانونية التي شقت طريقها نحو قمة العمل التشريعي، بعد مسيرة حافلة في ساحة القضاء.

فقد ذاع صيته كرجل قانون مشهود له بالكفاءة والنزاهة، قبل أن يتصدر المشهد مجددا بترشحه لرئاسة مجلس الشيوخ.

والمستشار عصام فريد خريج كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وحصل على تقدير جيد جدا، وعمل في النيابة العامة وتدرج في مناصبها من معاون نيابة حتى محامٍ عام بالمكتب الفني للنائب العام، ثم تولى منصب وكيل أول إدارة الكسب غير المشروع.

كما شغل فريد عددًا من المواقع القضائية، من بينها رئيس محكمة جنايات، وتدرج في رئاسة محاكم الاستئناف، حيث تولى رئاسة محكمة استئناف قنا، ثم أسيوط، والإسكندرية، والقاهرة، إلى جانب عمله عضوًا بمحكمة القيم العليا.

انتخابات مجلس الشيوخ

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس مجلس الشيوخ، فوز المستشار عصام فريد، عضو المجلس، برئاسة مجلس الشيوخ فى الفصل التشريعي الثاني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ.

وكان رئيس الجلسة، أعلن تشكيل لجنة لإدارة عملية انتخاب رئيس المجلس، والتي لم يترشح لها سوى المستشار عصام فريد.

وبدأت صباح اليوم، الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، وذلك بناء على دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس.

وتولي رئاسة الجلسة الافتتاحية، النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، كونه أكبر الأعضاء سنا، والتى ستشهد أداء الأعضاء الجدد اليمين الدستورية.

كما تولى النائبان محمد طارق نصير، وأحمد خالد، معاونة رئيس الجلسة الافتتاحية، بوصفهما أصغر الأعضاء سنا، حيث لا يتجاوزان عمرهما 35 عامًا.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وشهدت الجلسة الافتتاحية أداء الأعضاء اليمين الدستورية ليبدأوا في ممارسة دورهم بمجلس الشيوخ، ونصه كالتالي: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

