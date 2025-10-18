المستشار عصام فريد يتسلم رئاسة جلسة الشيوخ

تسلم المستشار عصام الدين فريد، رئاسة جلسة مجلس الشيوخ، بعد فوزه بالتزكية بمنصب رئيس المجلس للفصل التشريعي الثاني.

فوز المستشار عصام الدين فريد برئاسة مجلس الشيوخ

وأعلن النائب محمد أبو العلا، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، حصول المستشار عصام الدين فريد، على 299 صوتا من أصل 300 صوت، بينما لم يكن هناك أي صوت باطل.

لجنة الإشراف على انتخابات رئيس مجلس الشيوخ

جاء ذلك في ضوء التقرير الذي أعدته لجنة الإشراف على الانتخابات، برئاسة النائب حسام الخولي، وعضوية: محمد عبد الفضيل - محمود صلاح - محمد شبانة - داليا سعد يوسف - أميرة صابر - عصام هلال.

أداء اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ

وشهدت الجلسة اليوم، أداء أعضاء مجلس الشيوخ، الأعضاء اليمين الدستورية، لبدء مباشرة دورهم المنوط بهم وفقا لما ينص عليه الدستور والقانون.

وبدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية بأداء النائب المعين محمد أبو العلا، ثم النائبين محمد طارق نصير، وأحمد خالد، اليمين الدستورية.

وتلا الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط انتخاب رئيس المجلس، حيث تنص المادة 13 على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعى الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس الأولى أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء.

ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان، ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوًا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء.

ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة فى المدة التى يحددها لكل مترشح، أن يعرّف بنفسه، إذا طلب ذلك.

ويجرى الانتخاب حتى لو لم يترشح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه.

