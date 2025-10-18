السبت 18 أكتوبر 2025
اندلاع حريق داخل سوبر ماركت بالمحلة الكبرى دون وقوع إصابات (فيديو)

اندلاع حريق داخل
اندلاع حريق داخل سوبر ماركت أمام موقف الزراعة بالمحلة الكبرى

 شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم، اندلاع حريق داخل أحد محال السوبر ماركت الكائنة أمام موقف الزراعة.

محافظ الغربية يتابع التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة وغرامات فورية للمخالفين

بداية من اليوم، تشغيل قطارات جديدة على خطوط طنطا ومنوف والزقازيق

 وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تلقت بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المحال والعقارات المجاورة.

 وأكدت المعاينة الأولية أن الحريق شبّ في ثلاجات العرض والبضائع داخل السوبر ماركت نتيجة ماس كهربائي وأسفر عن تلفيات في محتويات المحل دون وقوع أي خسائر بشرية. 

 

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبيان أسباب الحريق وملابساته.

