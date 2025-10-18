اندلاع حريق داخل سوبر ماركت بالمحلة الكبرى دون وقوع إصابات (فيديو)

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم، اندلاع حريق داخل أحد محال السوبر ماركت الكائنة أمام موقف الزراعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تلقت بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المحال والعقارات المجاورة.

وأكدت المعاينة الأولية أن الحريق شبّ في ثلاجات العرض والبضائع داخل السوبر ماركت نتيجة ماس كهربائي وأسفر عن تلفيات في محتويات المحل دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبيان أسباب الحريق وملابساته.

