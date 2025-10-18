السبت 18 أكتوبر 2025
أمواج بشرية تملأ ساحة السيد البدوي للاستماع لـ ياسين التهامي في الليلة الختامية (فيديو)

توافد على ساحة السيد
توافد على ساحة السيد البدوي للاستماع للشيخ التهامي، فيتو

شهدت ساحة مسجد السيد أحمد البدوي بمدينة طنطا مساء الجمعة توافد الآلاف من الزوار والمريدين من مختلف المحافظات لحضور الليلة الإنشادية التي يحييها المبتهل الكبير الشيخ ياسين التهامي ضمن فعاليات الاحتفال بمولد "شيخ العرب" السيد البدوي.

وتحولت ساحة مسجد السيد البدوى إلى ملتقى روحي كبير حيث تفاعل الحاضرون مع الابتهالات والمدائح النبوية التي صدح بها الشيخ ياسين بصوته العذب وسط أجواء من الخشوع والمحبة امتزجت فيها روح التصوف بفرحة المولد.

وشهدت الليلة حضورًا مكثفًا من مريدي الطرق الصوفية وعشاق الإنشاد الديني الذين حرصوا على الحضور منذ الساعات الأولى لتأمين أماكنهم في الصفوف الأولى أمام المسرح الرئيسي بساحة مسجد السيد البدوي.

يُذكر أن الشيخ ياسين التهامي يعد أحد أبرز رموز الإنشاد الديني في مصر والعالم العربي ويحرص على المشاركة سنويًّا في إحياء مولد السيد البدوي الذي يُعد من أكبر الموالد الدينية في مصر.

