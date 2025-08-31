مدير التعليم بدمياط يطلق مبادرة "الأتوبيس الطائر" لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي (صور)

أطلق وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ياسر عمارة، مبادرة "الأتوبيس الطائر" التي تستهدف القيام بجولات ميدانية مفاجئة على المدارس لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد بجميع أنحاء المحافظة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي، للتأكد من جاهزية المدارس ورصد أي مشكلات أو معوقات والتعامل معها على الفور.

فريق متكامل لمتابعة المدارس

ويضم فريق "الأتوبيس الطائر" الذي يرأسه إيهاب النشرتي، وكيل المديرية، مجموعة متكاملة من موجهي عموم المواد الدراسية ومسؤولي المراحل التعليمية المختلفة (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)، إلى جانب ممثلين عن التعليم المجتمعي ورياض الأطفال والتربية الخاصة وإدارة التجريبيات، إضافة إلى فرق المتابعة الميدانية والأمن والتوجيه المالي والإداري والشئون القانونية.

فرض الانضباط داخل المدارس

وأكد وكيل الوزارة أن الجولات ستتواصل بشكل مفاجئ قبل وأثناء العام الدراسي لضمان فرض الانضباط ومعالجة أي سلبيات داخل المدارس بشكل فوري، مشددا على أهمية استغلال المساحات المتاحة بالمدارس والاستفادة القصوى من الموارد البشرية والمادية.

كما شدد عمارة على ضرورة الإسراع في إنهاء أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس وإيجاد حلول عاجلة لسد العجز في أعداد المعلمين، خاصة في الإدارات التعليمية البعيدة.

مبادرة "الأتوبيس الطائر"

وتعد مبادرة "الأتوبيس الطائر" خطوة استباقية مهمة لضمان بداية قوية ومنظمة للعام الدراسي الجديد، بما يعكس حرص مديرية التربية والتعليم بدمياط على تهيئة بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.



