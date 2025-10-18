السبت 18 أكتوبر 2025
رياضة

فان دايك قبل مواجهة مانشستر يونايتد: لسنا عميانا

فان دايك
فان دايك

أكد فيرجيل فان دايك قائد ليفربول، أن فريقه يدرك تمامًا حاجته للتحسن في مختلف جوانب اللعب قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات قوية من فان دايك

وقال فان دايك في تصريحات صحفية: “لسنا عميانا، علينا أن نتحسن هجوميًا ودفاعيًا، وفي الاستحواذ، وفي الكرات الثابتة، لكن الحقيقة هي أننا فزنا بـ7 مباريات من أصل 10 مباريات، ولا يزال أمامنا الكثير لنتحسنه”.

ويرى المدافع الهولندي أن تحقيق الانتصارات لا يعني أن الأداء وصل إلى المستوى المطلوب، مشيرًا إلى أن الفريق يسعى إلى المزيد من التوازن بين الدفاع والهجوم للحفاظ على استمرارية النتائج الجيدة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة عن آرسنال المتصدر قبل القمة المنتظرة ضد مانشستر يونايتد، في لقاء يتطلع فيه الفريق الأحمر لتأكيد جاهزيته للمنافسة على اللقب هذا الموسم.

الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر يونايتد فيرجيل فان دايك فيرجيل فان دايك قائد ليفربول فان دايك

