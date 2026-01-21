الأربعاء 21 يناير 2026
لمرضها الصحي والنفسي، توفيق عكاشة يجدد دعوته لاستضافة شيرين عبد الوهاب في مزرعته

رسالة توفيق عكاشة
رسالة توفيق عكاشة لشيرين عبد الوهاب، فيتو
مرض شيرين عبد الوهاب، وجه الإعلامي توفيق عكاشة، للمرة الثانية، رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب، التي وصفها بـ "كروان الشرق"، وجدد دعوته لها باستضافتها في مزرعته بالشرقية للعلاج من مرضها الصحي والنفسي.

توفيق عكاشة يدعو شيرين عبد الوهاب إلى مزرعته

وذكر توفيق عكاشة أن شيرين عبد الوهاب قدمت للثقافة والطرب ما يجعله يجدد دعوته لها بالاستضافة في مزرعته، مشيرًا إلى أن الجو الصافي يعكس الراحة النفسية وحب الحياة.  

مرض الفنانة شيرين عبد الوهاب، فيتو
وقال توفيق عكاشة، عبر منصة "أكس"، في رسالته الثانية التي وجهها للمطربة شيرين عبد الوهاب: "أبعث للمطربة العملاقة كروان الشرق شيرين عبد الوهاب بدعوتى لها، لكي أستضيفها بمزرعتي في محافظة الشرقية، حيث الجو الصافي وجمال الزراعات والخيل وراحة الأعصاب التي تعكس الراحة النفسية وحب الحياة".

وتابع توفيق عكاشة رسالته: "لقد قدمت شيرين للثقافة والطرب والفن ما يجعلني أتقدم لها بدعوتي هذه حب لموهبتها وحبً في مصر".

وكان توفيق عكاشة قد وجه الدعوة، منذ أيام، لـ المطربة شيرين عبد الوهاب، لاستضافتها لمدة 45 يومًا في مزرعته، حيث تمر شيرين بفترة صعبة، بسبب حالتها المرضية والنفسية، التي تعاني منها، ما استوجبت علاجها. 

دعوة لاستضافة شيرين عبد الوهاب 45 يومًَا

وقال توفيق عكاشة في عرضه الذي قدمه للفنانة شيرين عبد الوهاب: "أنا على أتم الاستعداد لاستضافتها ٤٥ يوم بكل رعاية من أجل الحفاظ على موهبة فنية قليل تكرارها".

شيرين عبد الوهاب تمر بفترة صعبة، فيتو
وكان توفيق عكاشة قد بعث برسالة، منذ أيام، للفنانة شيرين عبد الوهاب، بسبب مرضها، قال فيها: "أبعث برسالة حب ودعوات من القلب بالشفاء لكروان الشرق شيرين عبد الوهاب، هذه المطربة التى لن تتكرر، أحببتها وأحبها وسوف أستمر مؤمن بموهبتها الكبرى ومستعد لدعمها والوقوف معها بكل رجولة وقيم ومبادئ وأخلاق من أجل الحفاظ على هذه الثروة الفنية التى تمتلكها مصر، داعيًا ربى أن يرفع عنها".
يذكر أن المطربة شيرين عبد الوهاب تمر بفترة صعبة على الصعيدين الصحي والنفسي، بعد إصابتها بالتهاب رئوي حاد، ما أدى إلى تدهور حالتها وابتعادها مؤقتًا عن نشاطها الفني. 
وأشارت مصادر مقربة للمطربة شيرين عبد الوهاب إلى أن "شيرين عبد الوهاب تعرضت لالتهاب رئوي حاد، الأمر الذي تطلب متابعة طبية دقيقة وراحة كاملة، بعد تدهور حالتها الصحية مؤخرًا". 

مستعد لاستضافتها 45 يوما لعلاجها، رسالة مؤثرة من توفيق عكاشة لشيرين عبد الوهاب بسبب مرضها

شيرين عبد الوهاب تستعيد عافيتها وتحضر لمفاجأة "من العيار الثقيل"

