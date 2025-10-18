إسرائيل تعلن تسلمها جثة رهينة في قطاع غزة من الصليب الأحمر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تسلُّمه رفات رهينة من الصليب الأحمر في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "يتوجه الصليب الأحمر إلى نقطة الالتقاء جنوب قطاع غزة، حيث سيُنقل نعش أحد الرهائن المتوفين إلى عهدته".

وأضاف: "يناشد الجيش الجمهور التحلي بالحساسية وانتظار التحقق الرسمي من هوية الجثة، والذي سيتم تسليمه للعائلة أولًا".

وشدد البيان أنه "على حماس الالتزام بالاتفاق واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة جميع الرهائن المتوفين".

وكانت حماس قد أعلنت الجمعة أنها ستسلّم جثة رهينة إلى إسرائيل في وقت لاحق الليلة، بعدما كانت تعهدت في وقت سابق تسليم كل جثث الرهائن والتزام اتفاق وقف إطلاق النار مع الدولة العبرية الذي بدأ تطبيقه الإثنين.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي اضطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدور رئيسي في التوصل إليه، أعادت حماس 20 رهينة أحياء ورفات تسعة من 28 رهينة لقوا حتفهم، إلى جانب جثة أخرى قالت إسرائيل إنها ليست لرهينة سابق.

وفي المقابل، أفرج الجانب الإسرائيلي عن حوالي ألفي معتقل فلسطيني من سجونه وأوقف العملية العسكرية التي بدأت في غزة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023 على الدولة العبرية.

