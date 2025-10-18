السبت 18 أكتوبر 2025
بصوت ملائكي وفستان أسود مطرز، أنغام تتألق في حفل استثنائي بقطر (فيديو)

في أجواء استثنائية أشعلت الفنانة أنغام حفلها الحاشد في قطر، وسط تفاعل الجمهور الذي استقبلها بالهتاف والتصفيق.
 

وظهرت أنغام مرتدية فستانًا طويلًا أسود بدون أكمام، ومطرزًا من الأعلى، تصميم زهير مراد.

 

حفل أنغام في قطر

وقدمت أنغام خلال الحفل عددًا من أروع أغانيها القديمة والحديثة، وتألقت فيها بصوتها وأدائها المميزين.

وشاركت الجهة المنظمة للأمسية، مقطع فيديو، عبر حسابها على منصة "إكس"، لوصول النجمة إلى مسرح الحفل، في مركز قطر للمؤتمرات.  

حفلات أنغام في الفترة المقبلة

من المقرر أن تحيي الفنانة أنغام في الفترة المقبلة أمسية غنائية لأول مرة في مسيرتها المهنية في قصر المؤتمرات في العاصمة الفرنسية باريس يوم الأحد 2 نوفمبر 2025.

 

أسعار تذاكر حفل أنغام في باريس

وجاءت أسعار تذاكر حفل أنغام في باريس حسب الفئات وأماكن الجلوس، وتبدأ من 87 يورو، 109 يورو، 197 يورو، 220 يورو، 285 يورو، 329 يورو، وتصل إلى 439 يورو.

كما تحيي الفنانة أيضًا حفلًا غنائيًّا على مسرح أوبرا دبي يوم 12 ديسمبر المقبل. 

