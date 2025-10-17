آمال ماهر: مصر ليست دولة للفن والثقافة فقط وإنما بلد السلام

قالت المطربة آمال ماهر إن تكريمها في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته 33، هو تكريم كبير في بلدها، حيث إنها نشأت وتربت في هذا المهرجان.

وأكدت أن التكريم الأول والأوحد في مسيرتها الفنية وحياتها هو حب الجمهور لها، مضيفة أن مصر ليست دولة للفن والثقافة العريقة فقط وإنما هي بلد السلام، فقد رأينا مؤتمر شرم الشيخ للسلام بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى نكن له كل الحب والامتنان".

آمال ماهر

وقدمت النجمة آمال ماهر خلال حفل افتتاح الدورة الـ33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، فقرة فنية مميزة بقيادة المايسترو تامر فيضي، حيث أدّت باقة من روائع الطرب العربي لعمالقة زمن الفن الجميل، إلى جانب مجموعة من أشهر أغانيها الخاصة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ومنها: قالوا بالكتير، نسيت اسمي، اتقي ربنا، يا عيني عليكي، اللي قادرة، لو كان بخاطري، في إيه بينك وبينها، اتراضيت، وعربية يا أرض فلسطين.

وكانت فعاليات الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، انطلقت على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية مساء اليوم، وتحل كوكب الشرق أم كلثوم شخصية الدورة 33، بمناسبة مرور 50 عام على رحيلها، بحضور عدد من الوزراء والسفراء.

الاحتفال السنوي بمهرجان الموسيقى العربية

قال فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن الاحتفال السنوي بمهرجان الموسيقى العربية يمثل تجديدًا للعهد مع ذاكرة أمة بأكملها، ذاكرة لا تحتفظ بلحن عابر، بل بأعمال خالدة تسكن العقول والقلوب، وشكّلت وجدان المصريين على مرّ العقود.

وأشار "هنو" إلى أن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية كان ولا يزال "بيت الحكمة الموسيقية"، الذي يدمج ببراعة بين عظمة الماضي ورؤية مستقبلية رفيعة المستوى، يُرسم من خلالها ملامح الغد بالفن الأصيل والإبداع الحقيقي.

مخاطبة الإنسانية من موقع القوة والجمال

وأكد أحمد فؤاد هنو، أن مهرجان الموسيقى العربية كان وسيظل دائمًا حاضنًا للأصوات العربية المتنوعة، مشيرًا إلى أن المهرجان يحمل رسالة واضحة للعالم مفادها أن الموسيقى العربية قادرة على مخاطبة الإنسانية من موقع القوة والجمال.

وأضاف "هنو" أن اختيار كوكب الشرق أم كلثوم شخصيةً لهذا العام، يُعد تأكيدًا على أن العظمة في الفن ليست لقبًا يُمنح، بل أثرٌ عميق يرسخ في الوجدان، فالسيدة أم كلثوم تظل رمزًا فنيًا خالدًا، حاضرًا في الذاكرة الثقافية العربية لا يغيب، بما تمثله من عبقرية وإرث موسيقي لا يزال يلهم الأجيال.

وقال المايسترو علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية، نجتمع اليوم لإطلاق الدورة هذا الصرح العريق الذي يحتضن الفن الأصيل، على مدار أكثر من ثلاث عقود مضت على مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وهو يسير على درب الأصالة.

وأشار إلى إن فى هذه الدورة ال 33 يحتفل المهرجان بالطرب،وتهدى الدورة إلى اسم أم كلثوم احتفالا واحتفاء بهذا الرمز الفني العظيم والإرث المصري الخالد، وذلك مع مواكبة اعلان وزارة الثقافة على التحتفال بنصف قرن مررهلى رحيلها.

تكريم 10 شخصيات بمهرجان الموسيقى العربية

كرم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، 10 شخصيات ممن ساهموا فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى، وهم الدكتور هشام شرف ( الأردن )، إسم الفنانة نعيمة سميح ( المغرب )، إسم الشاعر الهادي آدم ( السودان )، عازف الكولة إبراهيم فتحى ( مصر )، الدكتورة شيرين عبد اللطيف أستاذ الموسيقى العربية وعميد كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية ( مصر )، إسم الموسيقار وعازف الجيتار جلال فودة ( مصر )، المايسترو حسن فكرى ( مصر )، الشاعر وائل هلال ( مصر )، الملحن خالد عز ( مصر )، والمطربة آمال ماهر ( مصر ).

التى تتسلم التكريم خلال الفقرة الفنية الخاصة بحفل الإفتتاح ويقودها المايسترو تامر فيظى وتضم مختارات من مؤلفات الطرب العربى لعمالقة زمن الفن الجميل الى جانب عدد من أعمالها الخاصة الشهيرة.

مشوار حياة أم كلثوم

وعلى هامش المهرجان تم عرض فيلم تسجيلي عن مشوار حياة كوكب الشرق أم كلثوم من إخراج سامر ماضى.

جدير بالذكر أن إخراج حفل افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33 لمهدى السيد،تصميم الديكور والجرافيك عبد المنعم المصرى، مساعد مخرج على يسرى، مخرج منفذ شريف رمضان.

