نجوم الأوبرا يتغنون بأعمال الأبنودي ومرسي جميل في ثاني ليالي مهرجان الموسيقى العربية (صور)

جانب من الحضور
جانب من الحضور

انطلقت ثاني ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته 33 على مسرح النافورة والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حيث شهدت إقبالا من الجمهور للاستمتاع بالطرب الأصيل.


أعمال الأبنودي ومرسي جميل عزيز فى مهرجان الموسيقى العربية

افتتحت الفنانة كنزى الفاصل الأول من ثاني ليالى مهرجان الموسيقى العربية بأغنية التوبة من كلمات عبد الرحمن الأبنودى وألحان بليغ حمدى، كما تغنت بميدلي لمجموعة من أغنيات فيروز.

وغنت الفنانة فرح الموجى أغنيتان وهما بكرة يا حبيبي من كلمات عبد الرحيم منصور وألحان كمال الطويل، وأغنية عيون القلب من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان محمد الموجى

أما الفنان حسام حسنى فغنى أغنية الحلوة من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان كمال الطويل، وأغنية قولوله من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان كمال الطويل

وقدمت الفنانة أسماء كمال ميدلى لمجموعة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم.

 

مهرجان الموسيقى العربية33
 

وكان قد افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية أمس، كما تم تكريم 10 شخصيات ممن ساهموا فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى، وهم الدكتور هشام شرف ( الأردن )، إسم الفنانة نعيمة سميح ( المغرب )، إسم الشاعر الهادى أدم ( السودان )، عازف الكولة إبراهيم فتحى ( مصر )، الدكتورة شيرين عبد اللطيف أستاذ الموسيقى العربية وعميد كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية ( مصر )، إسم الموسيقار وعازف الجيتار جلال فودة ( مصر )، المايسترو حسن فكرى ( مصر )، الشاعر وائل هلال ( مصر )، الملحن خالد عز ( مصر )، والمطربة آمال ماهر ( مصر ).

وتضم الدورة 33 من مهرجان الموسيقى العربية 41 حفل غنائي وموسيقي بمشاركة 81 فنان و40 باحث من 14 دولة عربية وأجنبية وهم (الأردن، تونس، فلسطين، الكويت، لبنان، أمريكا، السعودية، السويد، البحرين، مصر، السودان، العراق، اليمن، المغرب )، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 25 أكتوبر الجارى.

