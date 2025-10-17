السياحة والآثار تشارك في رعاية فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي

أعلنت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مشاركتها في رعاية فعاليات الدورة الثامنة لـ مهرجان الجونة السينمائي لعام 2025، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر الجاري، تحت شعار “سينما من أجل الإنسانية”.

الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على دعم الفعاليات الفنية والثقافية التي تسهم في الترويج للمقصد السياحي المصري، وترسيخ دور القوى الناعمة في تعزيز التواصل الحضاري بين الشعوب.

وتأتي رعاية الوزارة لهذا الحدث الفني الدولي في إطار استراتيجيتها التي تهدف إلى إبراز المقومات السياحية المتنوعة لمصر، والترويج لوجهاتها ومدنها السياحية المتميزة، لاسيما مدينة الجونة ومحافظة البحر الأحمر، باعتبارهما من أبرز المقاصد السياحية الجاذبة لما تتمتعان به من طبيعة خلابة وبنية تحتية متطورة تُمكّنهما من استضافة الفعاليات الدولية الكبرى.

وأكد المهندس أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والذي شارك في حفل الافتتاح، إلى حرص الهيئة على أن تكون ضمن رعاة هذا المهرجان باعتباره أحد المهرجانات السينمائية الهامة التي تساهم في تسليط الضوء على مصر سياحيًا وفنيًا وثقافيًا بما يتضمنه من فاعليات ثرية وحضور كبير من صناع الفن والسينما من مختلف دول العالم ليكون وسيلة دعاية سياحية لمحافظة البحر الأحمر بصفة عامة ولمدينة الغردقة والجونة بصفه خاصة وإبراز ما تتمتع به من مقومات سياحية متنوعة.



تسليط الضوء على مصر سياحيا وفنيا وثقافيا

كما أوضح أن رعاية الهيئة لمثل هذه المهرجانات تأتي من منطلق إيمانها بدور القوي الناعمة في دعم وتنشيط الحركة السياحية وتعزيز التواصل بين الشعوب؛ حيث أن السياحة والثقافة والفن تساهم في التقريب بين الشعوب والتعرف على ثقافات بعضهم البعض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.