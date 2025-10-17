السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مرشح يتقدم بطعن بعد استبعاده من الكشوف الانتخابية بالقليوبية

مرشح يتقدم بطعن،
مرشح يتقدم بطعن، فيتو

تقدم محمد شحتة أبوتريكة، المحامي والمرشح عن حزب الوفد بدائرة الخصوص – الخانكة – العبور بمحافظة القليوبية، بطعن رسمي أمام اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب، اعتراضًا على قرار استبعاده من الكشوف الانتخابية، بعد أن قررت اللجنة استبعاده بدعوى عدم استكمال خدمته بالقوات المسلحة، وفقًا للمادة 123 من القانون رقم 123 لسنة 1981.

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات أمام موقف سيارات بنها

بعد اعتماد التعريفة الجديدة، محافظ القليوبية يقود جولة رقابية على مواقف السرفيس ومحطات الوقود

مرشح يتقدم بطعن بعد استبعاده من الكشوف الانتخابية بالقليوبية 

وأوضح “أبوتريكة” أنه قدّم ما يثبت حصوله على شهادة نهائية بأداء الخدمة العسكرية كقدوة حسنة، مشيرًا إلى أن اللجنة أحالت الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ببنها، التي حددت جلسة الأحد 19 أكتوبر الجاري لنظر الطعن والفصل فيه.
وأكد المرشح الوفدي ثقته الكاملة في القضاء المصري، قائلًا:أنا واثق أن القضاء سينصفني، وسأواصل مسيرتي لخدمة أبناء الدائرة بإذن الله.
وكان محمد شحتة أبوتريكة قد تقدم بأوراق ترشحه إلى محكمة بنها الابتدائية لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 عن حزب الوفد العريق، وحصل على رمز “النخلة” ممثلًا عن دائرة الخصوص – الخانكة – العبور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس النواب 2025 القليوبية محافظة القليوبية مجلس النواب 2025 محكمة بنها الابتدائية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات أمام موقف سيارات بنها

بعد اعتماد التعريفة الجديدة، محافظ القليوبية يقود جولة رقابية على مواقف السرفيس ومحطات الوقود

حبس شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في القليوبية

في مؤتمر العلوم الإنسانية بجامعة بنها، محافظ القليوبية: الالتزام بالأخلاق في استخدام الذكاء الاصطناعي

الأكثر قراءة

تصل إلى 13 جنيها، ارتفاع ملحوظ في أسعار الفول والعدس بالأسواق

زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود

ما راعوش حرمة الميت، مقتل شخص في مشاجرة بعد الانتهاء من عزاء شقيقته بالباجور

بعد تراجعها، البنزين والسولار يشعلان جنون الطماطم اليوم بالأسواق

الدبح على أصوله، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بعد زيادة السولار والبنزين

قطعت الشك باليقين، أبحاث حديثة تكشف ما يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب شاي أسود يوميا

الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي اليوم بمواجهة إيجل نوار البوروندي

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي وقشر البياض وارتفاع الجمبري 10 جنيهات

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بمشاركة منتخب مصر الأول.. مواعيد دورة الإمارات الودية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية