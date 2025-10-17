تقدم محمد شحتة أبوتريكة، المحامي والمرشح عن حزب الوفد بدائرة الخصوص – الخانكة – العبور بمحافظة القليوبية، بطعن رسمي أمام اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب، اعتراضًا على قرار استبعاده من الكشوف الانتخابية، بعد أن قررت اللجنة استبعاده بدعوى عدم استكمال خدمته بالقوات المسلحة، وفقًا للمادة 123 من القانون رقم 123 لسنة 1981.

مرشح يتقدم بطعن بعد استبعاده من الكشوف الانتخابية بالقليوبية

وأوضح “أبوتريكة” أنه قدّم ما يثبت حصوله على شهادة نهائية بأداء الخدمة العسكرية كقدوة حسنة، مشيرًا إلى أن اللجنة أحالت الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ببنها، التي حددت جلسة الأحد 19 أكتوبر الجاري لنظر الطعن والفصل فيه.

وأكد المرشح الوفدي ثقته الكاملة في القضاء المصري، قائلًا:أنا واثق أن القضاء سينصفني، وسأواصل مسيرتي لخدمة أبناء الدائرة بإذن الله.

وكان محمد شحتة أبوتريكة قد تقدم بأوراق ترشحه إلى محكمة بنها الابتدائية لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 عن حزب الوفد العريق، وحصل على رمز “النخلة” ممثلًا عن دائرة الخصوص – الخانكة – العبور.

