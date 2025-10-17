الفائز في المسابقة الدولية لحفظ القرآن: فوزي منحة ربانية تتوج سنوات من الإصرار والمثابرة

قال الشيخ صالح محمد موسى تهامي، ابن قرية منشأة العمار مركز طوخ بمحافظة القليوبية، والطالب بجامعة الأزهر ومرشح وزارة الأوقاف، إن فوزه بالمركز الرابع في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم التي أُقيمت بمدينة أستانا بجمهورية كازاخستان هو منحة ربانية تتوج سنوات طويلة من الإصرار والمثابرة على حفظ وتلاوة كتاب الله.

وأضاف الشيخ صالح تهامي أن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة رحلة طويلة من الجهد والمثابرة، بدأت بدعم أسرته وأصدقائه وبدعوات والديه اللذين كانا سندًا ودافعًا له في طريق حفظ القرآن الكريم، موجّهًا الشكر والامتنان لكل من ساهم في دعمه وتشجيعه حتى تحقق هذا الحلم.

وفي سياق متصل، قرر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تكريم الشيخ صالح تهامي تقديرًا لتفوقه القرآني وتشريفه لمصر في هذا المحفل الدولي الكبير.

وأعرب وزير الأوقاف عن اعتزازه وفخره بالإنجاز المشرف، مؤكدًا أن دولة التلاوة المصرية ما زالت تبهر العالم بأصوات أبنائها المبدعين الذين يحملون رسالة القرآن الكريم في الداخل والخارج.

كما دعا الوزير جميع أبناء وزارة الأوقاف إلى مواصلة التنافس الشريف في ميادين الخير والتميز، مشيرًا إلى أن الوزارة عازمة على رعاية وتنمية المواهب القرآنية من خلال برامج علمية وتدريبية متخصصة، لإعداد أجيال جديدة من القراء العظام تليق بمكانة مصر وريادتها في خدمة كتاب الله تعالى.

