موعده وسبب الاحتفال به، كل ما تريد معرفته عن المولد الرجبي للسيد البدوي

برغم الاحتفال بمولد البدوي في منتصف أكتوبر من كل عام، حيث تحتفل 67 طريقة صوفية بمولد السيد البدوي، ويقام الاحتفال حول مسجد البدوي الكائن فيها ضريحه بمسجده الشهير بطنطا، والذي يعد من أكبر الاحتفالات الدينية في مصر، ويقام لمدة أسبوع وسط إجراءات أمنية مشددة، إلا أن هناك احتفالا آخر يقام للسيد البدوي يعرف بالمولد الرجبي للسيد البدوي وخلال السطور القادمة سنتعرف علي موعد المولد الرجبي للسيد البدوي فإلى التفاصيل:

مولد البدوي

ساعد إقامة مولد البدوي كل عام في ربط الشمال المصري بجنوبه، حيث أن كثير من أهل الصعيد لا يزورون الوجه البحري إلا في موعد إقامة مولد البدوي، وعندما ينتهي في طنطا يذهبون إلى دسوق للاحتفال بمولد الدسوقي.

التعريف بالسيد البدوي

والسيد أحمد البدوي الحسيني رضي الله عنه بحسب منشور لدار الإفتاء المصرية هو إمام قطبٌ عارفٌ وليّ، ووارثٌ نبويٌّ ربانيّ، ونسيبٌ علويٌّ هاشميّ، ومقرئٌ فقيهٌ، وهو من كبار أولياء الأمة المحمدية، ووارث محمدي بلغ الغاية في الفتوة والأخلاق الندية، وأنه في الأمة كلمة إجماع، وبين الأئمة إمام بلا نزاع، قد جمع بين الحقيقة والشريعة، وضم إلى العلم الكسبي العلمَ الوهبي، وكان في العلم بحرًا لا يُدرَك له قرار؛ كما شهد بذلك العلماء الأخيار، وتواترت عنه الكرامات والمواهب اللدنية، وأثرت عنه الأخلاق الكريمة والشمائل المرضية.

وقد لقي الأئمة العارفين، وأخذ عن كبار أولياء الله الصالحين، وأرسى طريقته على الكتاب والسنة النبوية، والتزام الواجبات الشرعية، والمداومة على النوافل المرعية، وبناها على الصدق والصفاء، وحسن الوفاء، وتحمل الأذى، وحفظ العهود، وأقامها على الشهامة والكرم والأخلاق الندية؛ من إطعام الطعام في كل حين، والإحسان للمساكين، ورعاية الأيتام والمحتاجين، وإكرام الوافدين.

فأما كونُه سليلَ آل البيت عليهم السلام: فهو مما اتفقت عليه كلمة المؤرخين والعلماء الأعلام، وأطبق على صحته عدولُ الأمة، وأثباتُ المؤرخين والأئمة، وتواردت به شهادة الأشراف في مصره، وتواتر نسبه الشريف عند علماء النسب في عصره وبعد عصره، فالتشكيك في ذلك من الكبائر التي حرَّمَتْها الشريعَة، وذمَّت مِن مرتكبها صنيعَه.

وأما الشهادة بإمامته وولايته: أطبق على ولايته وإمامته وعلمه علماء الأمة ومؤرخوها منذ انتقاله رضي الله عنه إلى الآن، بل أصبحت محبتُه وزيارتُه عند العلماء أمارةً على الصلاح والخيرية، واستمرت شواهدُ محبتِه وبواعثُ زيارتِه وسلاسلُ طريقتِه ساريةً في الأمة منذ ظهوره إلى يوم الناس هذا من غير نكيرٍ ممن يعتد به من عارف أو عالم أو مؤرخ؛ حتى سمَّى الخاصة والعامة أولادهم باسمه ولقبه؛ تيمنًا وتبركًا.

وأجمع أئمة الأزهر الشريف وشيوخُه إمامًا إمامًا على ولايته ومودته ومحبته، واتفق أولياء الأمة وعارفوها على إمامته، ومن ورائهم علماء المسلمين وأئمتهم وفقهاؤهم ومفتوهم في الشام والعراق والحجاز وسائر أقطار الأرض، ولا يُعرَف في الأمة كلها عالم أو عارف أو ولي أو مؤرخ ذكَرَه إلا بصلاحه وشرفه وولايته، فهو: "أحد أركان الولاية الذين اجتمعت الأمة على اعتقادهم ومحبتهم"؛ كما يقول العلامة القاضي يوسف النبهاني، فالشهادة بولايته وإمامته شهادةٌ بالحق، وتصديقٌ لأهل الصدق؛ امتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ» متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

أسماء وألقاب السيد البدوي

للسيد البدوي ألقابٌ كثيرة، أولها “السيد”، وهو لقب واسمه الحقيقى “أحمد”، وجبل الناس على تسمية أبنائهم سيد نسبة إليه، كما عُرف بـ"السطوحي"؛ لأنه كان يرفض التعبد فى مكان له سقفٌ، ومن ألقابه أيضا “أبو الفتيان”، وهى مشتقة من الفتوة، و"أبو فراج" لأنه يفرج الكرب عن المحتاج، كما سُمِّي بـ"العيسوى والقدوسى والزاهد والبدوى وشيخ العرب". وكان لا يكشف اللثام عن وجهه حتى سُمِّي بـ"الملثم" و"أبو اللثامين".

“خللى البساط أحمدي”

السيد البدوى له حزب وله وصايا وأوراد خاصة، والطريقة لها أتباعٌ فى مصر وتركيا والمغرب، وكانت له منزلة عالية ولا ترد له كلمة عند السلاطين والملوك، وبالرغم من توالي القرون على رحيله إلا أن حب الشعب له عظيم وهو صاحب الفضل فى اختراع المثل القائل “خللى البساط أحمدي”، وقصد به البساطة فى التعامل ورفع الكلفة وإشاعة السماحة.

المولد الرجبي للسيد البدوي

يقام للبدوي احتفالا آخر يعرف بالمولد الرجبي، ويقام في النصف الأول من شهر أبريل من كل عام، ويقام لمدة أسبوع أيضًا، وهو معروف بين أوساط العامة بالاحتفال المصغر السنوي لمولد السيد البدوي وأما سر هذا المولد فإنه يتمثل في شقين أولهما قيل إن القطبين البدوي والدسوقي كانا يلتقيان كل عام في شهر رجب الهجري، ويتناقشان في أحوال البلاد والعباد، وبعد وفاتهما احتفل مريدوهما بإقامة احتفال خاص في شهر رجب من كل عام، لذلك سمي بالمولد الرجبي.

وهناك رواية أخرى، تقول إنه نسب إلى رجل يسمى "الشيخ رجب المحلاوي"، من كبار تجار مدينة طنطا، غاب عن مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، والعارف بالله أحمد البدوي، لكونه من مريدهما وكان يؤدي فريضة العمرة، وعندما عاد أقام مولدًا مصغرًا لهما فسمي فيما بعد بالمولد الرجبي للدسوقي والبدوي.

ويقال إن تاجرا كبيرا كان اسمه رجب العسيلي يقوم بعمل كسوة جديدة للمقام، ويحملها على جمل، ويعمل موكب كبير للكسوة إلى أن تصل لمقام سيدي أحمد البدوى.ومن يومها أصبحت عادة ومولد باسم الرجبية نسبة لرجب العسيلي.

وقيل إن أصلها يرجع إلى الشيخ محمد الرجبي أو الشيخ رجب الرجباوي المحلاوي أحد رجال الطريقة الأحمدية الذي زار طنطا فى شتاء سنة 1232هـ ومعه أتباعه ومريدوه وأقام بالمسجد الأحمدي أسبوعًا يطعم الطعام ويقيم حلقات الذكرورأى أن يغير ويجدد عمامة مقام سيدي أحمد البدوي وجعل ذلك عادة سنوية وأصبحت الزيارة عادة سنوية لمحبي الشيخ محمد الرجبي، وتضاعف العدد مع السنين ليكون هناك مولد صغير يسمى الرجبية نسبة للشيخ محمد الرجبي.

موعد المولد الرجبي للسيد البدوي

ويقام المولد الرجبى أو رجبية السيد البدوي في شهر أبريل من كل عام.

