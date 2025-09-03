ما حكم الشرع فى الحركة والتمايل أثناء ذكر الله؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الحركة في ذكر الله، قائلا: "أن الذكر عبادة عظيمة أمر الله تعالى بها في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾.

وقال خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن العبادات الأخرى كالصلوات والصيام والزكاة والحج محددة الأوقات والعدد، بينما الذكر لم يُحدد له وقت أو هيئة أو مكان، بل جاء مطلقًا.

وأكد شلبي أن ذكر الله جائز على كل الأحوال، ما دام الذاكر مستحضرًا لما يقول ويسعى إلى الخشوع، مضيفًا أن الحركة أثناء الذكر لا حرج فيها إذا كانت في إطار العرف والمنطق. واستشهد بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾.

وادرف بأن الأهم هو حضور القلب وعظمة ما يذكره المسلم، لا مجرد حركة الجسد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.