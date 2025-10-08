الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

نقيب الأطباء يتضامن مع المحامين ويدعو البرلمان لإعادة النظر في الإجراءات الجنائية

الدكتور أسامة عبد
الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، فيتو

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، أنه متضامن مع موقف نقابة المحامين من قانون الإجراءات الجنائية بصفته نقيبًا للأطباء، وبصفته مواطنًا يدافع عن الحقوق والحريات ويؤمن بأهمية ترسيخ دولة القانون وتحقيق العدالة.

وأوضح خلال مؤتمر نقابة المحامين لتوضيح وجهة نظرها بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، أنه يتضامن بشكل كامل مع رؤية نقابة المحامين فيما يتعلق بضرورة تطبيق العدالة والعدالة المنصفة، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة ليس أمرًا يخص فئة بعينها، وإنما ينعكس أثره الإيجابي على جميع فئات المجتمع ومختلف المهن.

وأكد أن العدالة الحقيقية يجب أن تكون متاحة لكل مواطن، وأن أي خلل في تطبيقها ينعكس على أداء المهن المختلفة، موضحًا ذلك بمثال من الواقع، قائلًا: «عندما يخضع طبيب للتحقيق ويتم تركه أكثر من خمس ساعات قبل الاستماع إليه، فإن ذلك يؤثر عليه نفسيًا ومهنيًا، وهو ما لا يتوافق مع مبادئ العدالة التي نسعى لترسيخها».

وشدد على أن وجود ضمانات حقيقية للحقوق والحريات يعد ركيزة أساسية في بناء دولة القانون وترسيخ مبادئ العدالة، مشيرًا إلى أن صوت الحقوق والحريات يجب أن يكون مسموعًا بقوة داخل أروقة البرلمان أثناء مناقشة هذا القانون، بما يضمن حماية المواطنين ودعم دولة العدل والقانون

وناشد نقيب الأطباء مجلس النواب ضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواده، مؤكدًا أن هذه الاعتراضات تستهدف زيادة الضمانات الدستورية وتعزيز الحريات.

حضر مؤتمر نقابة المحامين كل من: خالد البلشي نقيب الصحفيين، والنائبة مها عبد الناصر، وعصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وطارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مؤتمر المحامين بشأن قانون الإجراءات الجنائية أحكام قانون الإجراءات الجنائية نقيب الأطباء

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة فيديو مديرة مدرسة ترفض دخول طالبة إلى فصلها وتجبرها على نظام البكالوريا

حقيقة رحيل وليد صلاح الدين عن الجهاز الفني الجديد للأهلي

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة عصام صاصا بملهى ليلي

4500 لاعبة في كأس مصر للجمباز الفني تحت 7 سنوات

أسعار الذهب تشتعل عالميًا والمؤشر يتجاوز التوقعات

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

استقالة جماعية داخل «حماة الوطن» بأمانة الوراق احتجاجًا على ترشيحات انتخابات النواب

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

الأبيض يبدأ من 144 جنيها، أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المعدن الأصفر يشتعل، الذهب يواصل الارتفاعات بجميع الجرامات

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مولد السيد البدوي، جاذبية صدقي تكتب عن المناقب والأسرار الخفية في حياة الولي المحبوب

الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ1860 مسجدًا بالتعاون مع الأزهر

أمين البحوث الإسلامية: الإخلاص في العمل هو التجسيد الحقيقي لصفاء القلب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads