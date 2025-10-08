نقيب الأطباء يتضامن مع المحامين ويدعو البرلمان لإعادة النظر في الإجراءات الجنائية

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، أنه متضامن مع موقف نقابة المحامين من قانون الإجراءات الجنائية بصفته نقيبًا للأطباء، وبصفته مواطنًا يدافع عن الحقوق والحريات ويؤمن بأهمية ترسيخ دولة القانون وتحقيق العدالة.

وأوضح خلال مؤتمر نقابة المحامين لتوضيح وجهة نظرها بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، أنه يتضامن بشكل كامل مع رؤية نقابة المحامين فيما يتعلق بضرورة تطبيق العدالة والعدالة المنصفة، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة ليس أمرًا يخص فئة بعينها، وإنما ينعكس أثره الإيجابي على جميع فئات المجتمع ومختلف المهن.

وأكد أن العدالة الحقيقية يجب أن تكون متاحة لكل مواطن، وأن أي خلل في تطبيقها ينعكس على أداء المهن المختلفة، موضحًا ذلك بمثال من الواقع، قائلًا: «عندما يخضع طبيب للتحقيق ويتم تركه أكثر من خمس ساعات قبل الاستماع إليه، فإن ذلك يؤثر عليه نفسيًا ومهنيًا، وهو ما لا يتوافق مع مبادئ العدالة التي نسعى لترسيخها».

وشدد على أن وجود ضمانات حقيقية للحقوق والحريات يعد ركيزة أساسية في بناء دولة القانون وترسيخ مبادئ العدالة، مشيرًا إلى أن صوت الحقوق والحريات يجب أن يكون مسموعًا بقوة داخل أروقة البرلمان أثناء مناقشة هذا القانون، بما يضمن حماية المواطنين ودعم دولة العدل والقانون

وناشد نقيب الأطباء مجلس النواب ضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواده، مؤكدًا أن هذه الاعتراضات تستهدف زيادة الضمانات الدستورية وتعزيز الحريات.

حضر مؤتمر نقابة المحامين كل من: خالد البلشي نقيب الصحفيين، والنائبة مها عبد الناصر، وعصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وطارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

