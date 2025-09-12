الجمعة 12 سبتمبر 2025
حوادث

إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأطفيح

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأطفيح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


حادث الطريق الصحراوي بأطفيح اليوم 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوي بأطفيح يفيد بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

وبالفحص، تبين انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي بمنطقة أطفيح، ما أسفر عن إصابة شخصين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

