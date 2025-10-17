محافظ كفرالشيخ يتفقد محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية (صور)

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، عددًا من محطات الوقود بغرب مدينة كفرالشيخ وقرية محلة القصب، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام الكامل بالأسعار المقررة وتوافر المواد البترولية بالكميات المطلوبة، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تتابع بشكل ميداني ومستمر بجميع محطات الوقود على مستوى مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من توافر أنواع الوقود المختلفة والتزامها بالأسعار الرسمية التي تم إقرارها، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد أي مخالفة أو تلاعب بالأسعار أو الكميات، بالتنسيق مع الجهات المعنية من مديرية التموين ومباحث التموين.

ناشد محافظ كفرالشيخ المواطنين بعدم دفع أي مبالغ إضافية عن الأسعار الرسمية المقررة، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوز أو مخالفة عبر الخط الساخن (114) أو الرقم الأرضي (0473220792) بغرفة العمليات وإدارة الأزمات، أو من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، فضلًا عن الخط الساخن لإدارة المرور (136) أو الرقم الأرضي (0473232297)، حيث تعمل جميع الخطوط على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى ومتابعة الموقف ميدانيًا حفاظًا على حقوق المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.