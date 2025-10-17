الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتفقد محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية (صور)

متابعة محطات الوقود
متابعة محطات الوقود بكفرالشيخ

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، عددًا من محطات الوقود بغرب مدينة كفرالشيخ وقرية محلة القصب، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام الكامل بالأسعار المقررة وتوافر المواد البترولية بالكميات المطلوبة، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

وأكد محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تتابع بشكل ميداني ومستمر بجميع محطات الوقود على مستوى مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من توافر أنواع الوقود المختلفة والتزامها بالأسعار الرسمية التي تم إقرارها، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد أي مخالفة أو تلاعب بالأسعار أو الكميات، بالتنسيق مع الجهات المعنية من مديرية التموين ومباحث التموين.

 

ناشد محافظ كفرالشيخ المواطنين بعدم دفع أي مبالغ إضافية عن الأسعار الرسمية المقررة، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوز أو مخالفة عبر الخط الساخن (114) أو الرقم الأرضي (0473220792) بغرفة العمليات وإدارة الأزمات، أو من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، فضلًا عن الخط الساخن لإدارة المرور (136) أو الرقم الأرضي (0473232297)، حيث تعمل جميع الخطوط على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى ومتابعة الموقف ميدانيًا حفاظًا على حقوق المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التموين ومباحث التموين الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة حقوق المواطنين

مواد متعلقة

وكيل التموين بالإسكندرية يتابع تطبيق التعريفة الجديدة بمحطات الوقود

الأكثر قراءة

من 5 إلى 225 جنيهًا، 13 عامًا من الارتفاع في سعر أنبوبة البوتاجاز

بشرى وعبير صبري أول الحضور، توافد النجوم على ريد كاربت فيلم عيد ميلاد سعيد بالجونة (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، لماذا قالت اليهود إن "عزيرا" ابن الله؟!

الوطنية للانتخابات تتيح للناخبين تغيير مقر التصويت أو جمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

توروب: الأهلي جاء إلى بوروندي من أجل الفوز، وأعرف الكثير عن إيجل نوار (فيديو)

مودرن سبورت يخطف فوزا مثيرا من وادي دجلة بالدوري الممتاز

رسميًّا، رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 225 جنيهًا للمنازل و450 للتجاري

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، بيراميدز مع نهضة بركان.. الأهلي والاتحاد السكندري.. ليفربول ضد فرانكفورت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل الطرق الصوفية: السيد البدوي من أولياء الله.. والطقوس المنحرفة لا تمت للتصوف بصلة

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية