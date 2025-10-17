الجمعة 17 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

منة شلبي: "لو عندي لحظة غرور هتكون بسبب عملي مع يوسف شاهين" (فيديو)

ندوة منة شلبي
ندوة منة شلبي

 كشفت النجمة منة شلبي الفرق بين جيلها وبين الجيل الحالي، قائلة: "إحنا لحقنا أساتذة كبار ورا الكاميرا وأساتذة كبار قدامها.. في ناس اشتغلنا معاها أدوارا صغيرة وكانوا بيشيلوني قدام الكاميرا وورا الكاميرا". 

منة شلبي 

 وأضافت خلال الجلسة الحوارية التي يعقدها مهرجان الجونة السينمائي: "اتعلمت أن أكبر حد في الشغل كممثل هو أكتر حد مسؤول.. دي الحاجة اللي الجداد مشافوهاش قبل كدا بس إحنا اتعلمناها". 

وتابعت: "بكل فخر لو عندي لحظة من الغرور هتكون إني لحقت يوسف شاهين ودي محدش من جيلي عملها خالص.. كل مخرج من الكبار اللي اشتغلت معاهم حط مكعب في موهبتي وفي مسيرتي.. ودا الفرق بين جيلنا عن الأجيال الجديدة بس الحقيقة في ناس جديدة طالعة بتحترم الشغلانة، واشغلت مع مخرجين كويسين جدا أضافوا لهم". 

 

مهرجان الجونة السينمائي 

مهرجان الجونة السينمائي هو منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًا قويًا.

ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

 

منة شلبي الجونة مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة

