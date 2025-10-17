محافظة الإسماعيلية تنشر أرقاما للإبلاغ عن مخالفات تسعيرة الركوب

دعت محافظة الإسماعيلية المواطنين، للإبلاغ الفوري عن أي مخالفات التى تتعلق برفع أسعار تعريفة المواصلات ومخالفة تعريفة الركوب الرسمية.

أرقام الإبلاغ عن المخالفات

وقالت محافظة الإسماعيلية خلال بيان صادر عنها قبل قليل إن غرفة طوارئ المحافظة تنعقد على مدار الـ ٢٤ ساعة، وتم تخصيص أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، وذلك على مدار ٢٤ ساعة، عبر الخط الساخن 114 أو عبر رسائل (واتس آب) على الرقم 01068409837، للإبلاغ عن المخالفات، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكانت محافظة الإسماعيلية، أعلنت عن تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى.

وكلف اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، بعقد اجتماع طارئ مع لجنة تحديد تعريفة المواصلات؛ للوقوف على الأسعار الجديدة للمواصلات، فور الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، ووضعت لجنة تحديد تعريفة المواصلات، في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة.

الإعلان عن التعريفة الجديدة

ووجه نائب محافظ الإسماعيلية، مدير عام المواقف، بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة مبينًا بها خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، وكذلك وضع استيكرات موضح به تعريفة الركوب وخط السير وعدد الركاب يتم لصقها على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتعريف المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وتم تشكيل لجان تفتيشية تضم ممثلين عن الإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف، والإدارة العامة للمرور، ومباحث المرور، والمتابعة الميدانية؛ لتكثيف الحملات المرورية على مواقف السرفيس، ومواقف سيارات الأجرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وكافة الطرق، للتأكد من انتظام العمل، وتطبيق التعريفة الجديدة، والتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب، مشددًا على عدم التهاون مع المتلاعبين بالتعريفة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حتى لا يؤدي ذلك إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين.

وشدَّد نائب محافظ الاسماعيلية على تكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات احتكار للمواد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأي صورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

