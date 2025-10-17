«توروب» يحضر المؤتمر الصحفي لمباراة إيجل نوار

يحضر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إيجل نوار الذي يعقد عقب مران اليوم في إحدى قاعات استاد بوجامبورا الدولي.

ويتحدث المدير الفني للأهلي لوسائل الإعلام عن رؤيته لمباراة إيجل نوار التي تقام في الرابعة عصر غد السبت بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وعُقد صباح اليوم،الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي و«إيجل نوار» للاتفاق على كافة الترتيبات التنظمية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت في دوري أبطال إفريقيا.

وحضر الاجتماع من الأهلي: سمير عدلي المدير الإداري والعميد علاء صلاح المنسق الأمني والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق وماهر عبد العزيز ومحمد أسامة إداريا الفريق، وذلك في حضور المنسق العام ومراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون السماوي بالكامل فيما يرتدي فريق إيجل نوار طاقمًا من اللون الأبيض بخطوط سوداء، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون الأصفر المطعم بالاخضر.

ويخوض النادي الأهلي مرانه الرئيسي اليوم، وذلك استعدادا لخوض مباراة إيجل نوار التي تقام في الرابعة عصر غدٍ السبت بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت بوروندي في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

