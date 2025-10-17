وضع ملصقات التعريفة الجديدة بمواقف السيرفيس فى الإسكندرية

كثفت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مسئولي التموين بالإسكندرية من وضع ملصقات رسمية تتضمن خط السير والأجر المقررة لكل وسيلة نقل في مواقف السيرفيس، منعا لأى تلاعب أو تقسيم غير قانونى لخطوط السير بعد تعديل تعريفة الركوب.

ووضع مسئولى المواقف العامة لنقل الركاب الملصقات على السيارات ومتابعة الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة.

أعلنت محافظة الإسكندرية، تعديل أسعار بيع المواد البترولية والغاز الطبيعي، وذلك تنفيذًا لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية.

وأوضح الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أن القرار جاء في ضوء المتغيرات العالمية في أسعار خام برنت وسعر الصرف، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بالأسعار الجديدة في جميع محطات الوقود ومنافذ توزيع الغاز.

ووجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية المعنية ومديرية التموين بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على محطات الوقود ومحلات بيع أسطوانات البوتاجاز؛ للتأكد من التزام جميع الجهات بالأسعار المحددة ومنع أي محاولات للتلاعب أو استغلال المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة الإعلان الواضح عن التعريفة الجديدة في جميع المواقف والمحطات، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات رسمية تتضمن خط السير والأجرة المقررة لكل وسيلة نقل، منعًا لأي تلاعب أو تقسيم غير قانوني لخطوط السير.

وأكد محافظ الإسكندرية أن غرفة العمليات الرئيسية لمركز السيطرة بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن أرقام الطوارئ التالية متاحة لتلقي أية بلاغات تخص الأسعار الجديدة.



