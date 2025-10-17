الجمعة 17 أكتوبر 2025
مصرع شقيقين في حادث مروري بالوادي الجديد

لقي منذ قليل شقيقان مصرعهما في حادث مروري على أحد الطرق السريعة بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام.

اللواء وليد منصور مدير أمن الوادى الجديد تلقى بلاغا من ادارة النجدة يفيد مصرع شقيقين في حادث انقلاب موتوسيكل بمركز الداخلة بالطريق الرابط بين قرية الموشية وأحمد مختار، وهم حسام حسن عبد الصمد – 21 عاما ومحمد حسين عبد الصمد – عام من قرية غرب الموهوب بمركز الداخلة وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث. وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامه لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

