بزيادة 15%، تعرف على أسعار التعريفة الجديدة للمواصلات بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، تعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والأقاليم، والتاكسى، ذلك في ضوء صدور قرار تحريك سعر البنزين والسولار.

وأكد سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، أنه روعى عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأشار سكرتير عام الوادي الجديد إلى أنه تمت مراعاة مصلحة المواطن والسائق في التعريفة الجديدة، حيث تراوحت نسبة الزيادة في تعريفة الركوب ما بين 10% و15%.

ومن جانبه شدد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد علي نشر البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

وكلف محافظ الوادي الجديد كافة الجهات المعنية بالتنسيق مع إدارتى السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، وخطوط السير، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة على الزجاج الأمامى والخلفى وفقًا للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين على الفور.

كما شدد محافظ الوادي الجديد، على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.