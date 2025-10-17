الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بزيادة 15%، تعرف على أسعار التعريفة الجديدة للمواصلات بالوادي الجديد

موقف سيارات الوادي
موقف سيارات الوادي الجديد، ڤيتو

أعلنت محافظة الوادي الجديد، تعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والأقاليم، والتاكسى، ذلك في ضوء صدور قرار تحريك سعر البنزين والسولار.

وأكد سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، أنه روعى عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأشار سكرتير عام الوادي الجديد إلى أنه تمت مراعاة مصلحة المواطن والسائق في التعريفة الجديدة، حيث تراوحت نسبة الزيادة في تعريفة الركوب ما بين 10% و15%.

ومن جانبه شدد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد علي نشر البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

وكلف محافظ الوادي الجديد كافة الجهات المعنية بالتنسيق مع إدارتى السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، وخطوط السير، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة على الزجاج الأمامى والخلفى وفقًا للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين على الفور.

كما شدد محافظ الوادي الجديد، على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.

