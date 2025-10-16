بعد واقعة مسن المنصورة، الأوقاف: احترام الكبير من إجلال وتعظيم الله (فيديو)

أثارت واقعة سقوط مسن من سيارة ميني باص بالمنصورة بسبب التبَّاع، استياء كثير من الناس بعد انتشار الفيديو الذي يوثق الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

احترام الكبير من إجلال وتعظيم الله

ومن جانبه، أكدت نورا عادل، الواعظة بوزارة الأوقاف، أن احترام الكبير واجب في الإسلام، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ليس منا من لم برحم صغيرنا ويوقِّر كبيرنا”.

وشددت نورا على أن احترام الكبير ومعاملته بالأدب والوقار وتقديمه في الكلام والمجالس ومساعدته على قضاء حاجاته من آداب وواجبات الإسلام.

وأشارت إلى أن احترام الكبير من إجلال وتعظيم الله سبحانه وتعالى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم”.

سمرة بن جندب وأدبه من الكبير

واستشهدت بقصة الصحابي سمرة بن جندب الذي كان من الصغار حينها ورغم ذلك كان من الحافظين لحديث رسول الله، لكنه لم يتصدر لتعليم الناس وهو في سن صغيرة، فقال: “هناك من هو أسن مني”، فكان من أدبه يتعلم من الناس رغم أنه أخذ العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأضافت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترم ويجل الكبير، فعندما جاء له أبو قحافة، والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي أسلم في عام الفتح، قام النبي من مكانه وقال لأبي بكر: “كنت تركته يجلس مكانه وأنا آتي له لأسلم عليه”.

واقعة سقوط رجل مسن من ميني باص

وألقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الدقهلية، اليوم، القبض على سائق وتباع أتوبيس تابع لشركة "ميني باص" بعد تداول مقطع فيديو يظهر واقعة منع مسن من الصعود إلى الأتوبيس، مما تسبب في سقوطه أرضًا، وذلك تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية كثّفت جهودها عقب انتشار مقطع فيديو صادم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مسنًا أثناء محاولته الصعود إلى أحد الأتوبيسات بمدينة المنصورة، حيث اعترضه "تبّاع" الأتوبيس ومنعه من الصعود، ما أدى إلى فقدانه التوازن وسقوطه أرضًا.

