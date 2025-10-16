الجمعة 17 أكتوبر 2025
محافظات

ضبط مصنع لتدوير زيوت السيارات المستعملة بدون ترخيص في دمياط

مجدي عبد الكريم وكيل
مجدي عبد الكريم وكيل وزارة التموين بدمياط

 قاد مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملة تموينية موسعة أسفرت عن ضبط مصنع يقوم بتدوير وتكرير زيوت السيارات المستعملة بدون ترخيص، وذلك في إطار الحملات التموينية المكثفة التي تشنها مديرية التموين بدمياط لضبط الأسواق وردع المخالفين، في إطار الحملات التموينية المكثفة التي تشنها مديرية التموين بدمياط لضبط الأسواق وردع المخالفين. 


وجاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بضرورة مواجهة الغش التجاري والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

تحفظ على 27 طن زيوت وصودا كاوية مجهولة المصدر

 وخلال الحملة تم ضبط والتحفظ على 27 طنًا من الزيوت، منها 15 طن زيت مستعمل تم تكريره وإضافة مواد كيميائية عليه لإظهاره في صورة زيت نقي بعد مروره بعدة مراحل، بالإضافة إلى 12 طن زيوت مستعملة مجهولة المصدر وبدون فواتير، كما تم ضبط 10 أطنان من الصودا الكاوية مجهولة المصدر.
وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على وكيل النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

مشاركة موسعة من قيادات التموين

 قاد الحملة مجدي عبد الكريم، وكيل الوزارة، بمشاركة الأستاذ جمعه الصوالحي، وكيل المديرية، ومجدي المغلاوي، مدير التجارة، ومحمد طلعت، مدير الحوكمة، وعلي السلكاوي، ومسلم سليمان، ورجال الضبط القضائي.

تشديد على مواجهة الغش التجاري


وأكد وكيل وزارة التموين أن المديرية مستمرة في تكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق والمصانع والمحال التجارية، مشددًا على ضرورة التصدي بكل حزم لكل من يحاول التلاعب أو الغش حفاظًا على سلامة المستهلكين، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة في جميع أنحاء المحافظة لإحكام الرقابة التموينية ومواجهة المخالفات بكل قوة.

 

