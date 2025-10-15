لزراعة 26060 فدانا، الوادي الجديد تدشن مبادرة ازرع لدعم صغار الفلاحين

استقبلت محافظة الوادي الجديد، فريق عمل الهيئة القبطية المصرية لتدشين مبادرة “أزرع” على مستوى المحافظة لاستهداف مساحة 12287 فدانًا لهم دعم تقاوي بنسبة 50%؛ و13773 فدانًا لهم دعم فني ومدارس حقلية، باجمالي مساحة الوادي الجديد 26060 فدان.



وأكد محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، في حديث خاص لجريدة «فيتو»، عقد اجتماعين على مستوى مركزي الخارجة وباريس والآخر على مستوى مركز الداخلة وبلاط يضم مسؤولي الجمعيات الأهلية ومديرية الزراعة.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إلي أنه بناء على توجيهات معالي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فإن مبادرة " ازرع" التي تم إطلاقها من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنفذها الهيئة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة أن هناك 18% من صغار المزارعين المتواجدين في المبادرة ضمن أسر برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة".

وأوضح أن هذا التعاون يتضمن أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتقديم دعم مالي 50% من ثمن التقاوى لصغار المزارعين، حيث تهدف المرحلة الرابعة من المبادرة إلى زراعة مليون فدان مزروع من القمح كمستهدف إستراتيجي مع زيادة إنتاجيتهم.

كما كشف، أن هذا البروتوكول يعد خطوة جديدة نحو تكامل الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، والحد من الفقر في الريف المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين، من خلال تنفيذ برامج زراعية وتنموية متكاملة، تشمل التدريب، وتوفير الموارد، وتحقيق أثر ملموس في المجتمع.

وهذا في إطار تنفيذ البروتوكول الرباعي الجديد لمبادرة "ازرع" لدعم صغار المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي في مصر والذي تم يوم الأربعاء , يونيو 11, 2025 بين وزارتي التضامن والزراعة والتحالف الوطني والهيئة القبطية الإنجيلية والذي يعد نموذجا لتكاتف الجهود الوطنية بين الوزارات المعنية والهيئات ومنظمات المجتمع المدني.



ويهدف بروتوكول التعاون إلى دعم الجهود المشتركة لمبادرة ازرع والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في مصر وتشجيع صغار المزارعين على الاشتراك بكفاءة وفاعلية في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومن أهمها القمح عن طريق توفير تقاوى عالية الإنتاج وتقديم الدعم الفني وتنفيذ المدارس الحقلية بما يساهم بشكل مباشر في رفع إنتاجية الفدان الواحد، وذلك بزيادة دخولهم وتحسين أحوالهم المعيشية وتوفير المحاصيل الاستراتيجية مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية للمحاصيل الإستراتيجية.

ويأتي التعاون المشترك فى إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي فى تقديم تدخلات الحماية الاجتماعية المتنوعة وتغطية أكبر عدد من الفئات الأولى بالرعاية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.