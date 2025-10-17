الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

كنت متعمد، حمزة نمرة يكشف سر خروجه عن المألوف في أغنية "الشمس مع الهوا"

حمزة نمرة، فيتو
حمزة نمرة، فيتو

أكد الفنان حمزة نمرة أن أغنيته الأخيرة "الشمس مع الهوا" كانت من أكثر أعماله انتشارًا في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجمهور لم يكن يتوقع منه هذا اللون الموسيقي المختلف عن ما قدّمه سابقًا.

 

سر النجاح في البساطة

وأوضح نمرة، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على قناة ON، أن الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع خالد عصام، لافتًا إلى أنها حققت صدى واسعًا بسبب بساطتها وفكرتها غير التقليدية التي لامست مشاعر المستمعين.

خروج عن النمط المعتاد

وأشار المطرب الشاب إلى أنه تعمد أن تكون الأغنية مختلفة عن النمط الذي اعتاده جمهوره، مؤكدًا أن التجربة كانت مغامرة فنية محسوبة تهدف إلى كسر التكرار وتقديم نفسه في شكل جديد.

 

هوية فنية لا تتغير

وختم حمزة نمرة حديثه بتأكيد أن التجديد لا يعني التنازل عن الهوية الموسيقية، قائلًا إنه يسعى دومًا إلى تطوير أعماله الفنية مع الحفاظ على الروح التي تميزه وتجعله قريبًا من جمهوره في كل تجربة جديدة.

الجريدة الرسمية