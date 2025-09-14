الإثنين 15 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

حمزة نمرة يكشف كواليس ألبومه الجديد "قرار شخصي رقم 1"

تحدث المطرب  حمزة نمرة عن كواليس صناعة ألبومه الجديد "خلينا نسميه قرار شخصي رقم 1"، وهذا اسم الأغنية: عندما يكون هناك مشروع أغنية ولم أكن مقتنعًا بها بنسبة 100%، أصبحت لدي مرونة أن أطرحها وأترقب ردود الفعل".

وتابع خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة من برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر  شاشة الحياة: هذا لأول مرة يحدث، لأن ألبوماتي السابقة كنت متوترًا جدًا وبتعب جدًا أنا والموسيقيين وفريق العمل معي حتى يخرج في أفضل صور، لهذا كانت المدة بين كل ألبوم وآخر حوالي سنتين ونصف."

وأضاف: "أنا في الألبوم الأخير لم أكن متوترًا وأصبحت متقبلًا وأكثر هدوءًا وأقدم أفضل ما عندي وأنتظر ردود الفعل على ما أقدمه، طالما الله أعطاك الصحة وتقدر تنتج لنفسك الأغاني، فلماذا ننظر؟.. فأصبحت متفتحًا أكثر لطرح الأغاني على الجماهير ولا انتظر إن كان ممكن يكون في أحسن من ذلك."، وأصبح لدي قناعة بهذا الأمر."

وتابع أن فكرة نزول الأغاني كل أسبوع 3 أغاني تعود في المقام الأول "للماركتنج" وفريق التسويق: نحن نتابع ما يستجد على الصناعة،لم تعد الصناعة الآن شريط كاسيت وسي دي.. الصناعة الآن تغيرت في الأغاني، وعندما تقدم أغنية تنظر حتى يتم سماعها أكثر من مرة، فأنا مقتنع وفريق عملي أننا ننزل كل فترة بأغنية وليس ألبوم مرة واحدة، لأن المزاج العام للمستمع تغير الآن."

واشار حمزة نمرة خلال لقائه ان هناك أغان لو نزلت مع الألبوم كامل بتتعرض للظلم ولا يسمعها المتلقي جيدًا، لذا نحاول نتعايش مع الوضع الجديد ونعطي فرصة للناس أن نستمتع ببعض الأغاني بشكل أفضل، سعيد بردود الفعل والنجاح للأغاني والتريندات التي حققها، لم أتوقع هذا النجاح الكبير وسعدت جدًا بما حققه من نجاح، فالمنافسة جيدة لصناعة الأغاني، والاغنية الحلوة هتتسمع في كل الأحوال."

كذلك المنافسة مع كبار المطربين مهمة لصناعة الأغاني وتخدم المتلقي بأنواع وأشكال غنائية مختلفة."


 

