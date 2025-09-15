حمزة نمرة: أغنية "وافتكر" قريبة مني وتعبر عن رحلتي في الحياة



كشف المطرب حمزة نمرة عن أقرب الأغنيات التي تعبر عنه وعن رحلته في الحياة.

وقال حمزة نمرة خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس: أغنية وافتكر نصها كان عندي ومؤثر جدا بالنسبة لي، وهي من ألحاني وتوزيع أندريا مينا.

أضاف: استمتعت بهذه الأغنية وخروجها بهذا الشكل، وفي هذه الأغنية أجدني دائمًا تدمع عيناي ووكلماتها مؤثرة ولحن الأغنية معبر عنها.

هذه الأغنية تعبر عني

تابع: هذه الأغنية تعبر عني.. في صغري كان لدي أحلام ولم تتحقق وواجهت تحديات وصعوبات وربنا وفقني وتغلبت عليها.

