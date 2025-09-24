بنسبة 26.3%، تحويلات المصريين بالخارج تسجل أعلى مستوى شهري تاريخيا خلال يوليو 2025

كشف البنك المركزي المصري، عن قفزة كبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو الماضي، مع الزيادات المستمرة في معدلات الحوالات خلال الفترة الأخيرة.

وقال البنك المركزي: إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ارتفعت خلال شهر يوليو 2025 بمعدل 26.3% لتسجل نحو 3.8 مليار دولار وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله تاريخيا (مقابل نحو 3.0 مليارات دولار خلال شهر يوليو 2024).

وأضاف البنك المركزي المصري، في بيان أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، شهدت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي (الفترة يناير/ يوليو 2025) ارتفاعا بمعدل 49.7% لتصل إلى نحو 23.2 مليار دولار، مقابل نحو 15.5 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق.

تحويلات المصريين تقفز لمعدلات قياسية

ويأتي هذا بعدما شهدت السنة المالية 2024/ 2025، تدفقات قياسية في تحويلات المصـريين العاملين بالخارج، حيث سجلت نحو 36.5 مليار دولار، بمعدل زيادة 66.2%، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024، في ظل زيادة جاذبية القرارات الحكومية لضخ العاملين بالخارج أموالهم في السوق المصري.

أسباب زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج

ويرجع زيادة حجم تحويلات المصريين خلال الفترة الأخيرة، إلى عدة أسباب مهمة، تتمثل في نجاح السياسة النقدية التى اتبعها البنك المركزى منذ قرار تحرير سعر الصرف فى مارس ٢٠٢٤، والتي أصبحت واحدة من أكبر دعائم الاقتصاد المصري على مدار السنوات الأخيرة، مما جعلها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر.

ويأتي من بين الأسباب أيضا، زيادة ثقة المواطنين في الاقتصادي المصري، ومحاولة ضخ أموالهم سواء على سبيل الاستثمار أو شراء أراضي أو وحدات سكنية، ناهيك عن الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، مما ساعد على زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو ٤٨.٥ مليار دولار فى نهاية شهر مايو ٢٠٢٥.

حجم إيرادات مصر الدولارية

وواصلت إيرادات مصر الدولارية، الزيادة بشكل مستمر على مدار السنوات الثلاثة الأخيرة، لتسجل أرقام قياسية في ظل التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في الأسواق العالمية، حيث بلغت إيرادات السياحة ٨.٧ مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل نحو ٧.٨ مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو ٦ مليارات دولار من ٥.٥ مليار دولار فى العام السابق.

