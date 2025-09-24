الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بنسبة 26.3%، تحويلات المصريين بالخارج تسجل أعلى مستوى شهري تاريخيا خلال يوليو 2025

تحويلات المصريين
تحويلات المصريين بالخارج، فيتو

كشف البنك المركزي المصري، عن قفزة كبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو الماضي، مع الزيادات المستمرة في معدلات الحوالات خلال الفترة الأخيرة.

وقال البنك المركزي: إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ارتفعت خلال شهر يوليو 2025 بمعدل 26.3% لتسجل نحو 3.8 مليار دولار وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله تاريخيا (مقابل نحو 3.0 مليارات دولار خلال شهر يوليو 2024).

وأضاف البنك المركزي المصري، في بيان أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، شهدت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي (الفترة يناير/ يوليو 2025) ارتفاعا بمعدل 49.7% لتصل إلى نحو 23.2 مليار دولار، مقابل نحو 15.5 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق.

 

تحويلات المصريين تقفز لمعدلات قياسية 

ويأتي هذا بعدما شهدت السنة المالية 2024/ 2025، تدفقات قياسية في  تحويلات المصـريين العاملين بالخارج، حيث سجلت نحو 36.5 مليار دولار، بمعدل زيادة 66.2%، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024، في ظل زيادة جاذبية القرارات الحكومية لضخ العاملين بالخارج أموالهم في السوق المصري.

أسباب زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج

ويرجع زيادة حجم تحويلات المصريين خلال الفترة الأخيرة، إلى عدة أسباب مهمة، تتمثل في نجاح السياسة النقدية التى اتبعها البنك المركزى منذ قرار تحرير سعر الصرف فى مارس ٢٠٢٤، والتي أصبحت واحدة من أكبر دعائم الاقتصاد المصري على مدار السنوات الأخيرة، مما جعلها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر.

ويأتي من بين الأسباب أيضا، زيادة ثقة المواطنين في الاقتصادي المصري، ومحاولة ضخ أموالهم سواء على سبيل الاستثمار أو شراء أراضي أو وحدات سكنية، ناهيك عن الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، مما ساعد على زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو ٤٨.٥ مليار دولار فى نهاية شهر مايو ٢٠٢٥.

البنك المركزي: 49.7% ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 7 شهور من 2025

البنك المركزي: تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 36.5 مليار دولار خلال 2024/ 2025

حجم إيرادات مصر الدولارية

وواصلت إيرادات مصر الدولارية، الزيادة بشكل مستمر على مدار السنوات الثلاثة الأخيرة، لتسجل أرقام قياسية في ظل التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في الأسواق العالمية، حيث بلغت إيرادات السياحة ٨.٧ مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل نحو ٧.٨ مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو ٦ مليارات دولار من ٥.٥ مليار دولار فى العام السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزى تحويلات المصـريين تحويلات المصـريين العاملين بالخارج البنك المركزى المصرى أسباب زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج

مواد متعلقة

البنك المركزي: 49.7% ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 7 شهور من 2025

البنك المركزي: تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 36.5 مليار دولار خلال 2024/ 2025

الأكثر قراءة

مياه النيل ترتفع بشكل كبير، وباحث بالشأن الأفريقي يكشف سر تحذيرات السودان

اعتقال 24 مسئولا في قرغيزستان خلال اجتماع أمني رفيع المستوى (صور)

جوتيريش.. الأكثر جرأة من العرب!

"معندوش شقة ولا عربية"، سخرية أم وابنتها من العريس تثير الغضب، والنشطاء: تصرف غير لائق

بعد انقلاب بيرس مورجان على إسرائيل، ساويرس يكشف السر

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

ضربة أمنية حاسمة، ضبط مخدرات بقيمة 1.6 مليار جنيه بالإسماعيلية

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الفراخ البلدي واستقرار البيضاء اليوم الأربعاء في أسواق الفيوم

البيض على خطى الذهب، سعر الكرتونة يقفز جنيهين ببورصة الدواجن اليوم

أسعار السكر اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-9-2025 في قطر

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

من قصص القرآن الكريم، سر شجاعة السحرة في مواجهة تهديدات فرعون

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads