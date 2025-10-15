فعاليات بيئية لطلاب المدارس بالإسماعيلية للتوعية بالبصمة الكربونية والاحتباس الحراري

نظمت إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون والتنسيق مع قسم التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، فعاليات بيئية لطلبة مدرسة عمر مكرم الابتدائية.

أبرز فعاليات الأنشطة

تضمنت الفعاليات عدة أنشطة منها ندوة توعوية للباحثتين دكتورة مروة عبد الكريم، ودكتورة شيماء سيد، وتناولت الندوة تعريف البيئة والنظام البيئي والعلاقة بين الإنسان والبيئة وأهمية الحفاظ على التوازن البيئي، والتحديات البيئية الحالية ومشكلة التلوث البيئي بأنواعه (الهواء، الماء، التربة، والغذاء) وأسبابه وأضراره.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

وكذا تسليط الضوء على ظاهرتي الاحتباس الحراري والتلوث البلاستيكي، بالإضافة إلى تعريف بمفهوم البصمة الكربونية، دور إدارة شئون البيئة في حماية البيئة، كيفية تحقيق نظام بيئي متكامل مستدام من خلال أربع قواعد (ترشيد وتشجير وتدوير وتوعية).

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

أنشطة تفاعلية في الندوة

كما شملت الندوة أنشطة تفاعلية من مسابقات وعرض فيديو توعوي خاص بإدارة شئون البيئة لمسرحية بيئية تبرز دور الأفراد في حماية البيئة وغرس قيم المسئولية لدى النشء تجاه قضايا الاستدامة.

وتطرقت الكيميائية مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، إلى دور إدارة شئون البيئة في دعم أهداف الدولة للتنمية المستدامة، وأهمية ترسيخ المفاهيم البيئية السليمة لدى جميع فئات المجتمع، وخاصة فئة الأطفال، باعتبارهم البنية الأساسية نحو مستقبل أكثر استدامة، مؤكدة أن تحقيق التنمية المستدامة وبناء وعي مجتمعي سليم لن يكون ممكنًا إلا من خلال العمل الجماعي والتوعية المستمرة.

وعلى هامش الفعاليات أقيمت ورشة عمل تفاعلية لإعادة استخدام البلاستيك والورق وتحويلها إلى منتجات نافعة صديقة للبيئة.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.