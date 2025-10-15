الخميس 16 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فعاليات بيئية لطلاب المدارس بالإسماعيلية للتوعية بالبصمة الكربونية والاحتباس الحراري

جانب من الفعاليات،
جانب من الفعاليات، فيتو

نظمت إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون والتنسيق مع قسم التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، فعاليات بيئية لطلبة مدرسة عمر مكرم الابتدائية.

الإعلان عن البوستر الرسمي لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية الـ 25

جهود أمنية مكثفة لضبط طفل متهم بقتل زميله وتحويل جثته إلى أشلاء بالإسماعيلية

أبرز فعاليات الأنشطة  

تضمنت الفعاليات عدة أنشطة منها ندوة توعوية للباحثتين دكتورة مروة عبد الكريم، ودكتورة شيماء سيد، وتناولت الندوة   تعريف البيئة والنظام البيئي والعلاقة بين الإنسان والبيئة وأهمية الحفاظ على التوازن البيئي، والتحديات البيئية الحالية ومشكلة التلوث البيئي بأنواعه (الهواء، الماء، التربة، والغذاء) وأسبابه وأضراره.

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

وكذا تسليط الضوء على ظاهرتي الاحتباس الحراري والتلوث البلاستيكي، بالإضافة إلى تعريف بمفهوم البصمة الكربونية،  دور إدارة شئون البيئة في حماية البيئة،  كيفية تحقيق نظام بيئي متكامل مستدام من خلال أربع قواعد (ترشيد وتشجير وتدوير وتوعية).

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

أنشطة تفاعلية في الندوة 

كما شملت الندوة أنشطة تفاعلية من مسابقات وعرض فيديو توعوي خاص بإدارة شئون البيئة لمسرحية بيئية تبرز دور الأفراد في حماية البيئة وغرس قيم المسئولية لدى النشء تجاه قضايا الاستدامة. 

 

وتطرقت الكيميائية مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، إلى دور إدارة شئون البيئة في دعم أهداف الدولة للتنمية المستدامة، وأهمية ترسيخ المفاهيم البيئية السليمة لدى جميع فئات المجتمع، وخاصة فئة الأطفال، باعتبارهم البنية الأساسية نحو مستقبل أكثر استدامة، مؤكدة أن تحقيق التنمية المستدامة وبناء وعي مجتمعي سليم لن يكون ممكنًا إلا من خلال العمل الجماعي والتوعية المستمرة.

 

وعلى هامش الفعاليات أقيمت ورشة عمل تفاعلية لإعادة استخدام البلاستيك والورق وتحويلها إلى منتجات نافعة صديقة للبيئة. 

 


 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية إدارة البيئة بالإسماعيلية ندوات توعوية حول البيئة طلاب مدارس الإسماعيلية

مواد متعلقة

جهود أمنية مكثفة لضبط طفل متهم بقتل زميله وتحويل جثته إلى أشلاء بالإسماعيلية

تحصين 737 رأسًا من الماشية ضد الطاعون في حملة بيطرية بالإسماعيلية

بعد غلق باب التقديم، أسماء المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب بالإسماعيلية

الإعلان عن البوستر الرسمي لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية الـ 25

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب

الأرجنتين يضرب موعدا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب

من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي مجددا وانخفاض 10 جنيهات في المكرونة

اليوريا تواصل الارتفاع وانخفاض السلفات، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

عاد لينتقم، مدحت شلبي يجر شكل سيد عبد الحفيظ في أول ظهور بعد الإيقاف (فيديو)

خياران أحلاهما مر، اتحاد طنجة يهدد الزمالك بشأن صفقة عبد الحميد معالي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

هل يمكن الحصول على مخالصة الإسكان من الإنترنت البنكي في بنك القاهرة؟

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد دعوة الرئيس للانعقاد السبت.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية