الاتحاد السعودي لكرة القدم يحصد جائزة أفضل اتحاد آسيوي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، اختيار الاتحاد السعودي لكرة القدم، كأفضل اتحاد آسيوي خلال الموسم الأخير، بعد الإنجازات التي حققها الاتحاد خلال الفترة الأخيرة بصورة رسمية.

وجاء حصد الاتحاد السعودي لكرة القدم، على جائزة أفضل اتحاد آسيوي، في ظل المستويات المقدمة ضمن مسابقة دوري روشن للمحترفين، بالإضافة إلى الدوريات الأخرى خلال الفترة الأخيرة في كافة المسابقات السنية.

وشهدت الفترة الأخيرة، تألق أيضا للمنتخب السعودي على مستوى كافة المستويات، في ظل النجاح الكبير للمنتخبات السنية في البطولات القارية والعالمية.

ونجح الاتحاد السعودي لكرة القدم، في قيادة المنتخب للتأهل إلى كأس العالم 2026 للمرة السابعة في تاريخ السعودية، بعد التأهل من الملحق على حساب إندونيسيا والعراق.

