3 عوامل ترجح كفة سالم الدوسري لحصد جائزة أفضل لاعب في آسيا.. مونديال الأندية والأرقام الفردية تعزز من فرص قائد الهلال السعودي

ينتظر عشاق الكرة الآسيوية والعربية، مساء اليوم الخميس، الإعلان عن جوائز العام والأفضل في آسيا من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وخلال حفل ضخم تستضيفه العاصمة السعودية الرياض بمركز الملك فهد الثقافي مساء اليوم الخميس، سيتم الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في آسيا.

سالم الدوسري ينافس أكرم عفيف على الأفضل داخل آسيا

ويتنافس السعودي سالم الدوسري نجم الهلال مع القطري أكرم عفيف نجم السد والماليزي عارف أيمن لاعب فريق جوهور دار التعظيم، على جائزة أفضل لاعب داخل القارة الصفراء.

وتبدو حظوظ سالم الدوسري الأرجح للفوز بهذه الجائزة المهمة للمرة الثانية في مسيرته بعد عام 2022.

3 عوامل ترجح كفة سالم الدوسري

وهناك 3 عوامل قد ترجح كفة سالم الدوسري نجم وقائد نادي الهلال السعودي، للتتويج بالجائزة للمرة الثانية في مسيرته.

المشاركة كأس العالم للأندية

العامل الأول والأبرز المستوى الرائع الذي قدمه سالم الدوسري في مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت خلال الفترة بين الـ14 من يونيو إلى الـ13 من يوليو الماضيين بالولايات المتحدة الأمريكية مع نادي الهلال السعودي.

وتأهل الهلال إلى دور الثمانية بمونديال الأندية بعد انتصار تاريخي على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي في ثمن النهائي.

وشارك سالم الدوسري خلال 3 مباريات في كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد الإسباني ورد بول سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي، وسجل هدفًا وحاز جائزة رجل المباراة في لقاء باتشوكا.

التأهل للمونديال يخدم الدوسري وعفيف

العامل الآخر يتمثل في تأهل سالم الدوسري برفقة المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ونجح الدوسري في بلوغ المونديال مع الأخضر السعودي وهو الإنجاز الذي حققه أيضًا أكرم عفيف مع منتخب قطر ولكن عارف أيمن لم يستطع أن يصل إلى الإنجاز ذاته.

ولكن تفوق الدوسري في كأس العالم للأندية يرجح كفته للفوز بهذه الجائزة خلال العام الحالي.

أرقام سالم الدوسري الفردية

قدم سالم الدوسري مستويات جيدة وأرقامًا فردية مميزة في العام الحالي، حيث شارك خلال 51 مباراة في الموسم الماضي وسجل 27 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة بخلاف مشاركته في 6 مباريات هذا الموسم.

وقال سالم الدوسري في المؤتمر الصحفي قبل تسليم جوائز الاتحاد الآسيوي إن الأهم بالنسبة له هو إنجازات الفريق بصفة عامة ثم الجوائز الفردية التي تعد دافعًا لتحقيق المزيد.

وأضاف:" أريد أن أثبت أن العمر مجرد رقم فاللاعب المحترف الحقيقي يجب أن يبذل قصارى جهده ليحافظ على جاهزيته، كما أن اللاعبين السعوديين أثبتوا امتلاكهم الموهبة والإمكانيات".

المرشحون لجائزة الأفضل في آسيا من خارج القارة

أما في فئة أفضل لاعب آسيوي خارج القارة، فتشهد المنافسة حضورًا قويًّا بين الإيراني مهدي طارمي، والياباني تاكيفوسا كوبو، والكوري الجنوبي لي كانغ إن، نجم باريس سان جيرمان وبطل دوري أبطال أوروبا الأخيرة.

وفي قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في آسيا، يتواجد السعودي حامد يوسف في منافسة مع الأسترالي أليكس بادولاتو، والأوزبكي صدر الدين حسنوف.

موعد حفل جوائز الأفضل في آسيا والقنوات الناقلة

وتشهد قوائم المرشحين حضورًا عربيًّا قويًّا، خصوصًا بعد تألق الأندية واللاعبين العرب خلال الموسم الماضي، حيث توّج الأهلي السعودي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب بروز عدد من النجوم العرب في مختلف المسابقات المحلية والقارية على مدار العام الأخير.

وتُعدّ هذه النسخة التاسعة والعشرين من جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، علمًا بأن النسخة الماضية عام 2024 شهدت تتويج النجم القطري أكرم عفيف بجائزة أفضل لاعب في القارة الصفراء.

ويُقام الحفل مساء اليوم الخميس في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة السعودية الرياض.

تنطلق مراسم توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2025 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

سيُنقل حفل جوائز الأفضل في آسيا 2025 مجانًا عبر قناة beIN Sports NEWS HD، كما يمكن متابعته مباشرة عبر الحسابات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

ويتنافس النجم القطري أكرم عفيف مجددًا مع السعودي سالم الدوسري على جائزة أفضل لاعب داخل القارة، إلى جانب الماليزي عارف أيمن.

