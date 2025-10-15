الدوسري عن ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في آسيا: النجاح الجماعي أهم

تحدث سالم الدوسري نجم الهلال والمنتخب السعودي، عن ترشيحه للفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي للعام 2025.

ويتنافس الدوسري مع القطري أكرم عفيف، والماليزي عارف أيمن، على جائزة أفضل لاعب داخل قارة آسيا، بينما يتنافس على جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف بالخارج الإيراني مهدي طارمي، والياباني تاكيفوسا كوبو، والكوري الجنوبي لي كانج إن.

وأكد الدوسري خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل حفل جائزة أفضل لاعب في آسيا الذي يقام غدا الخميس: "الجوائز الجماعية بالنسبة لي أهم من الفردية، النجاح الجماعي أهم، لكنني سعيد بترشحي للمرة الثانية للجائزة، وفي حال تحقيقي لجائزة أفضل لاعب في آسيا ستكون دافعًا وحافزًا لي".

وعن تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم، قال "سعيد بالتأهل لكأس العالم وهو أمر يدل على أننا نمتلك جودة عالية، قائد المنتخب يجب أن يتحمل المسؤولية ويقاتل داخل أرض الملعب".

وقاد الدوسري منتخب بلاده للتأهل لكأس العالم للمرة السابعة في التاريخ، والثالثة على التوالي، بعد احتلال صدارة المجموعة الثانية من مرحلة الملحق بتصفيات آسيا لكأس العالم، بعدما حقق الأخضر الفوز أمام إندونيسيا 3-2، وتعادل أمام العراق سلبيا ليخطف البطاقة الثامنة والأخيرة من آسيا.

فيما سيخوض منتخبا الإمارات والعراق مواجهة لتحديد الفريق الأسيوي الذي يخوض الملحق العالمي المقرر مارس 2026، والذي يضم إلى جانبه 5 منتخبات من إفريقيا، وأمريكا الجنوبية "بوليفيا"، وأوقيانوسيا "نيو كاليدونيا"، بالإضافة إلى فريقين من أمريكا الشمالية.

سالم الدوسري مرشح بارز لجائزة أفضل لاعب في آسيا

وجاء ترشيح سالم الدوسري نظير تألقه اللافت في الموسم المنصرم، حيث تُوّج بلقب هداف دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 برصيد 10 أهداف.

كما حصل الدوسري على جائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي، بعد موسم استثنائي مع الهلال.

وواصل النجم السعودي حضوره المميز على الساحة الدولية، حيث نال جائزة أفضل لاعب في مواجهة الهلال وباتشوكا المكسيكي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا.

كما شارك الدوسري بفاعلية في مشوار الأخضر خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وقاد منتخب بلاده للتأهل بعد الملحق الآسيوي.

السعودية تستضيف حفل جوائز الأفضل في آسيا

ويأتي هذا الترشيح في وقتٍ أعلن فيه الاتحاد الآسيوي استضافة المملكة العربية السعودية لحفل جوائز الاتحاد القاري السنوية 2025، ما يمنح المناسبة طابعًا خاصًا، لا سيما في ظل ترشح نجم سعودي بارز لحصد الجائزة الكبرى.

يُذكر أن سالم الدوسري كان قد توّج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2022، خلال الحفل الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.